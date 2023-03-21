Показала ногу – Личное мнение
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49-летняя Юля Высоцкая взъерошила голову, надела очки и показала ногу. Вот, как это выглядит:
Фото: Соцсети
Что сказать? И Юля молодец, и фотография хорошая. Всем нужно брать пример, чтобы почти в 50 так выглядеть.
Вопрос однако в том, что Юля хотела сказать этим снимком.
Совершенно непонятно. Стоит игривая, зазывает в дверь. Кого? Мужа, наверное — Андрона Сергеевича.
Иди сюда, муж Андрон, иди. Смотри, какая я!
Если я правильно поняла главную мысль фотографии, то тут можно только позавидовать. Это хорошо, когда супруги так любят друг друга. Но ещё лучше, что они не только стихи вечерами читают, но и продолжают волновать друг друга.
Хотя с волнениями, как мне кажется, нужно быть уже поосторожнее.
Не исключено, впрочем, что это всё я нафантазировала, а Юлька просто лезет в шкаф за шваброй, чтобы полы помыть.
А вы волнуете супругов?
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Источник: Лена Миро
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