Показала ногу – Личное мнение

49-летняя Юля Высоцкая взъерошила голову, надела очки и показала ногу. Вот, как это выглядит:



Фото: Соцсети

Что сказать? И Юля молодец, и фотография хорошая. Всем нужно брать пример, чтобы почти в 50 так выглядеть.

Вопрос однако в том, что Юля хотела сказать этим снимком.

Совершенно непонятно. Стоит игривая, зазывает в дверь. Кого? Мужа, наверное — Андрона Сергеевича.

Иди сюда, муж Андрон, иди. Смотри, какая я!

Если я правильно поняла главную мысль фотографии, то тут можно только позавидовать. Это хорошо, когда супруги так любят друг друга. Но ещё лучше, что они не только стихи вечерами читают, но и продолжают волновать друг друга.

Хотя с волнениями, как мне кажется, нужно быть уже поосторожнее.

Не исключено, впрочем, что это всё я нафантазировала, а Юлька просто лезет в шкаф за шваброй, чтобы полы помыть.

А вы волнуете супругов?

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