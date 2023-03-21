 

Вадим Галыгин с семьей, Бедрос Киркоров с внуками и Полина Гагарина посетили премьеру мультфильма “Коты Эрмитажа”

21.03.2023, 19:32, Разное
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В киноцентре “Октябрь” прошла светская премьера нового мультфильма “Коты Эрмитажа”. Главных героев озвучили Роман Курцын, Полина Гагарина и Павел Прилучный. Прокатчик фильма — кинокомпания “Наше кино”.

В числе первых зрителей мультфильма были: Бедрос Киркоров с внуками, Вадим Галыгин с семьей, Владимир Маркони с детьми, Зепюр Брутян с Мией и Тимофеем Прилучными, Екатерина Кабак, Владимир Сычев с семьей, Ирина Йовович, Наталья Земцова, Игорь Миркурбанов, Елена Борщева, Денис Никифоров с детьми, Алена Чехова, Юлия Беретта, Дмитрий Красилов, Маша Вебер, Елена Бирюкова, Анастасия Возник, Надежда Ручка и другие.

Полина ГагаринаНаталья Земцова с сыномЕлена Борщева с дочкойРоман КурцынБэдрос Киркоров с внукамиДенис Никифоров с детьсмИгорь Миркурбанов с внукомЕкатерина Кабак с сыномЕлена Бирюкова с дочерьюВадим Галыгин с семьей


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