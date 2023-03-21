 

92-летний миллиардер Руперт Мердок женится спустя полгода после четвертого развода

21.03.2023, 19:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Медиамагнат и председатель Fox Corporation Руперт Мердок снова решил жениться. 92-летний миллиардер помолвлен с капелланом полиции Энн Лесли Смит. Менее года назад Мердок развелся с четвертой женой Джерри Холл. По информации New York Post, более 14 лет новая невеста бизнесмена являлась вдовой. Ее бывший муж, кантри-певец Честер Смит, умер в 2008 году.

Источник сообщает, что пара сблизилась из-за общих увлечений медиабизнесом и виноделием. У Энн и ее покойного мужа был винный бизнес, а Руперт владеет виноградником. Именно там он впервые и увидел свою невесту.

В прошлом году, когда на моем винограднике было 200 человек, я встретил ее, и мы немного поговорили. Через две недели я позвонил ей, — поделился Мердок.

Бизнесмен не ожидал, что найдет новую любовь так скоро, всего через несколько месяцев после развода с Джерри Холл.

Я очень нервничал. Я боялся влюбиться — но я знал, что это будет в последний раз. Лучше бы это и было так. Я счастлив.

Forbes оценивает состояние Мердока в 17,6 миллиарда долларов. Он входит в рейтинг 100 богатейших людей мира. В марте 2019 года миллиардер продал кино- и телестудии Fox, FX, National Geographic Networks и свою долю в Star India компании Disney за 71,3 миллиарда долларов. В числе прочего у Мердока есть доли в Fox Corp (материнская компания телеканала Fox News) и News Corp (издатель The Wall Street Journal). Активами он управляет через семейный траст в штате Невада, самому трасту принадлежит по 40% голосующих акций News Corp и Fox Corp. Также медиамагнат частично владеет лондонской газетой Times.

Руперт Мердок и Джерри Холл


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07.20 / В Харькове возле автомойки взорвалась граната

06.03.23 / Жена Байдена назвала смехотворной идею проверить ее мужа на умственные способности

20.09.20 / Трамп «благословил» покупку TikTok корпорацией Oracle

14.01.23 / Небензя назвал «иллюзией» убежденность Киева в способности Украины победить Россию на поле боя

26.12.20 / Россия начала экспортные поставки модернизированных станций разведки «ПОСТ-3М»

15.10.20 / Анита Луценко рассказала, какой должна быть минимальная физнагрузка

12.11.20 / В РФ за сутки выявили 21,6 тыс. случаев коронавируса

20.12.20 / Из Великобритании могут запретить любые поездки в ЕС из-за мутировавшего коронавируса – СМИ

16.04.21 / Welt – движение на нуле — пандемия обострила проблему детского ожирения

25.10.20 / Мэр Львова Садовый проголосовал со второй попытки. Паспорт нашла теща

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика