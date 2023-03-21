92-летний миллиардер Руперт Мердок женится спустя полгода после четвертого развода

Медиамагнат и председатель Fox Corporation Руперт Мердок снова решил жениться. 92-летний миллиардер помолвлен с капелланом полиции Энн Лесли Смит. Менее года назад Мердок развелся с четвертой женой Джерри Холл. По информации New York Post, более 14 лет новая невеста бизнесмена являлась вдовой. Ее бывший муж, кантри-певец Честер Смит, умер в 2008 году.

Источник сообщает, что пара сблизилась из-за общих увлечений медиабизнесом и виноделием. У Энн и ее покойного мужа был винный бизнес, а Руперт владеет виноградником. Именно там он впервые и увидел свою невесту.

В прошлом году, когда на моем винограднике было 200 человек, я встретил ее, и мы немного поговорили. Через две недели я позвонил ей, — поделился Мердок.

Бизнесмен не ожидал, что найдет новую любовь так скоро, всего через несколько месяцев после развода с Джерри Холл.

Я очень нервничал. Я боялся влюбиться — но я знал, что это будет в последний раз. Лучше бы это и было так. Я счастлив.

Forbes оценивает состояние Мердока в 17,6 миллиарда долларов. Он входит в рейтинг 100 богатейших людей мира. В марте 2019 года миллиардер продал кино- и телестудии Fox, FX, National Geographic Networks и свою долю в Star India компании Disney за 71,3 миллиарда долларов. В числе прочего у Мердока есть доли в Fox Corp (материнская компания телеканала Fox News) и News Corp (издатель The Wall Street Journal). Активами он управляет через семейный траст в штате Невада, самому трасту принадлежит по 40% голосующих акций News Corp и Fox Corp. Также медиамагнат частично владеет лондонской газетой Times.

Руперт Мердок и Джерри Холл