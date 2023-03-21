Признаки и симптомы дефицита омега-3 были определены доктором Андреевой

Омега-3 необходимы для здоровья сердца, мозга, зрения и кожи. Чтобы оставаться здоровым, наш организм нуждается в различных витаминах и минералах.

Иногда трудно получить все эти питательные вещества только через диету, это может привести к дефициту питательных веществ. По многим причинам жирные кислоты Омега-3 являются жизненно важными для человеческого организма. Эти жирные кислоты входят в группу полиненасыщенных масел, содержащихся в овощах, фруктах, семенах и морепродуктах, а также в рыбе и других морских продуктах. Длинноцепочечные жирные кислоты омега-3 необходимы для поддержания здоровья сердца и клеточных мембран. Уровень триглицеридов в крови также снижается под воздействием омега-3 жирных кислот.

“Высокий уровень триглицеридов может увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта, – говорит Ирина Андреева, врач общей практики. Это также жизненно важно для выработки гормонов, регулирующих свертываемость крови, и сужения кровеносных сосудов, которые перекачивают кровь.

Омега-3 EPA/DHA также способствуют когнитивной функции, зрению и здоровью кожи. Они должны поступать в организм с жирной рыбой, орехами, семенами и листовыми овощами.

Признаки и симптомы дефицита омега-3:

– сухая кожа,

– ломкие ногти,

– слабые волосы.