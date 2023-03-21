 

Признаки и симптомы дефицита омега-3 были определены доктором Андреевой

21.03.2023, 19:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Омега-3 необходимы для здоровья сердца, мозга, зрения и кожи. Чтобы оставаться здоровым, наш организм нуждается в различных витаминах и минералах.

Иногда трудно получить все эти питательные вещества только через диету, это может привести к дефициту питательных веществ. По многим причинам жирные кислоты Омега-3 являются жизненно важными для человеческого организма. Эти жирные кислоты входят в группу полиненасыщенных масел, содержащихся в овощах, фруктах, семенах и морепродуктах, а также в рыбе и других морских продуктах. Длинноцепочечные жирные кислоты омега-3 необходимы для поддержания здоровья сердца и клеточных мембран. Уровень триглицеридов в крови также снижается под воздействием омега-3 жирных кислот.

“Высокий уровень триглицеридов может увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта, – говорит Ирина Андреева, врач общей практики. Это также жизненно важно для выработки гормонов, регулирующих свертываемость крови, и сужения кровеносных сосудов, которые перекачивают кровь.

Омега-3 EPA/DHA также способствуют когнитивной функции, зрению и здоровью кожи. Они должны поступать в организм с жирной рыбой, орехами, семенами и листовыми овощами.

Признаки и симптомы дефицита омега-3:

– сухая кожа,
– ломкие ногти,
– слабые волосы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05.22 / Чердак римской церкви скрывает рисунки беглецов времён Второй мировой

17.06.21 / Возраст мужа: как он влияет на брак (и что будет, если он старше или младше вас)

23.10.22 / Мединский: Гомер украл «Одиссею» у Нестора-Летописца

31.07.20 / Встречи со странными «лягушачьими людьми»

16.04.22 / Голландия начала производство соевой нефти

04.07.22 / Юрий Шатунов отказывался говорить о родном отце

09.12.21 / Мнение: Сбер подминает ЖЖ

24.09.22 / Почему Кейт не хочет мириться? – Личное мнение

13.02.22 / Активист Макаренко оценил заявление Беглова о «поцелуях в задницу»

17.12.22 / Продюсер Рудченко осадил Распутину после оскорблений в адрес Анны Asti

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика