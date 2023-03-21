 

Диетолог Строков объясняет, как виноград может увеличить продолжительность жизни на пять лет

21.03.2023, 19:15, Разное
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Виноград полезен для печени, мозга и может увеличить продолжительность жизни. Один продукт питания не может гарантировать долголетие.

Исследования показывают, что виноград – хороший продукт, который можно включить в свой рацион для увеличения продолжительности жизни. Виноград обладает достаточной силой, чтобы нивелировать негативные последствия западной диеты с высоким содержанием жиров. Виноград – это не просто вкусная закуска. Он обладает сладким, терпким вкусом. Содержит калий, витамины группы В и клетчатку, которые могут улучшить работу вашего мозга и кровяное давление. Исследования даже показали, что они могут увеличить продолжительность вашей жизни на пять лет.

Исследователи задались целью выяснить, может ли виноград противостоять западным диетам с высоким содержанием жиров. Исследование показало, что добавки винограда благотворно влияют на печень и увеличивают продолжительность жизни мышей. Виноград, добавленный к диете с высоким содержанием жиров, повышал уровень генов антиоксидантов и замедлял естественную смерть. Исследование показало, что это изменение соответствует дополнительным четырем-пяти годам жизни человека. Виноград также может иметь преимущества для мозга.

“Экстракт положительно влиял на когнитивные функции и поведение у мышей, которых без него кормили большим количеством жира”, – комментирует исследование Игорь Строков (диетолог).


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