Диетолог Строков объясняет, как виноград может увеличить продолжительность жизни на пять лет

Виноград полезен для печени, мозга и может увеличить продолжительность жизни. Один продукт питания не может гарантировать долголетие.

Исследования показывают, что виноград – хороший продукт, который можно включить в свой рацион для увеличения продолжительности жизни. Виноград обладает достаточной силой, чтобы нивелировать негативные последствия западной диеты с высоким содержанием жиров. Виноград – это не просто вкусная закуска. Он обладает сладким, терпким вкусом. Содержит калий, витамины группы В и клетчатку, которые могут улучшить работу вашего мозга и кровяное давление. Исследования даже показали, что они могут увеличить продолжительность вашей жизни на пять лет.

Исследователи задались целью выяснить, может ли виноград противостоять западным диетам с высоким содержанием жиров. Исследование показало, что добавки винограда благотворно влияют на печень и увеличивают продолжительность жизни мышей. Виноград, добавленный к диете с высоким содержанием жиров, повышал уровень генов антиоксидантов и замедлял естественную смерть. Исследование показало, что это изменение соответствует дополнительным четырем-пяти годам жизни человека. Виноград также может иметь преимущества для мозга.

“Экстракт положительно влиял на когнитивные функции и поведение у мышей, которых без него кормили большим количеством жира”, – комментирует исследование Игорь Строков (диетолог).