 

Приказ — не впускать

21.03.2023, 19:10, Разное
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В «Мемориале»* массовые обыски, его сотрудников задержали и увезли на допрос.

Утром 21 марта сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к сотрудникам ликвидированного общества «Мемориал»* и в их офис в Малом Каретном переулке в Москве. Следственные действия проводятся по делу о «реабилитации нацизма», которое возбудили в отношении «неустановленных сотрудников» в начале марта. На момент написания заметки обыски проводятся как минимум по десяти адресам.

По информации правозащитного центра, силовики нагрянули домой к председателю совета «Мемориала» Олегу Орлову, председателю правления общества Яну Рачинскому, зампредседателя центра Никите Петрову, куратору культурных программ «Мемориала» Александре Поливановой и ее матери Марине. Кроме того, известно об обысках у сотрудниц Галины Иорданской, Алены Козловой и Ирины Островской, а также у историка Александра Гурьянова.

«В постановлении указано, что дело было возбуждено 3 марта 2023 года в отношении «неустановленных сотрудников» «Мемориала». Им вменяется то, что в списках жертв политического террора содержатся имена трех людей», —

говорится в заявлении правозащитного общества.

Также в «Мемориале» сообщили, что на следственные действия к историку Гурьянову не пустили адвоката Александру Маркову. «Я зашла и сразу же предъявила ордер и удостоверение. Однако тут мне указали на то, что у них такой приказ — не впускать. Я по этому поводу возражала со ссылками на УПК, мы беседовали минут 20. Результата так и не дало, хотя я мельком успела увидеть подзащитного и сказать ему, что надо вписать в протокол», — рассказала адвокат.

Дело о реабилитации нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК), по которому к сотрудникам «Мемориала» пришли с обысками, завели из-за упоминания трех фамилий в списке «Жертвы политического террора в СССР». В копии постановления на обыск указано, что речь идет о гражданах СССР. Одного из них в 1954 году приговорили к 25 годам лагерей за службу в армии СС. Еще двоим назначили по 10 лет лагерей в 1943 году за измену. Всем им было отказано в реабилитации.

Сотрудники «Мемориала» ранее обращали внимание на наличие ошибок в их базе. «Составлению больших баз данных неизбежно сопутствуют ошибки, даже при максимально благоприятных условиях», — писал глава правозащитного центра Ян Рачинский.

Из сообщения «Мемориала» следует, что после обыска сотрудников повезут на допрос в следственный отдел по Тверскому району.

Напомним, что в декабре 2021 года «Ветераны России» обращались в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием привлечь к ответственности руководство и сотрудников «Мемориала» за «отрицание фактов преступлений нацистских пособников». Они якобы обнаружили в списке жертв сталинских репрессий, который составил правозащитный центр, около 20 фамилий осужденных по обвинению в сотрудничестве с гитлеровской Германией во время войны.

Андрей Карев,
корреспондент судебного отдела

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов и ликвидирован.

Источник: Новая газета


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