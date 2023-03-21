Мнение: Что заявят Владимир Путин и Си Цзиньпин?
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Пишут, что в 18:00 ожидается совместное заявление Владимира Путина и Си Цзиньпина.
Чего ждать от этого заявления? Дежурных слов о том, что состоялся серьезный разговор и обстоятельный обмен мнениями?
Или чего-то более основательного?
Что Китай и Россия договорились дружить против США? И призывают всех, недовольных США и Европой, присоединиться к альянсу?
Что Россия в одностороннем порядке прекращает боевые действия на Украине? А Китай призывает и Украину присоединиться к мирной инициативе России?
Впрочем, судя по участникам российско-китайских переговоров (Медведев, Лавров, Шойгу…), разговор об Украине, конечно, же был. Но не факт, что в итоговом заявлении будет что-то кроме дежурных слов, что мы за мир во всем мире…
Какие еще есть версии?
Фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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