 

Мнение: Что заявят Владимир Путин и Си Цзиньпин?

21.03.2023, 19:08, Разное
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Пишут, что в 18:00 ожидается совместное заявление Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Чего ждать от этого заявления? Дежурных слов о том, что состоялся серьезный разговор и обстоятельный обмен мнениями?

Или чего-то более основательного?

Что Китай и Россия договорились дружить против США? И призывают всех, недовольных США и Европой,  присоединиться к альянсу?

Что Россия в одностороннем порядке прекращает боевые действия на Украине? А Китай призывает и Украину присоединиться к мирной инициативе России?

Впрочем, судя по участникам российско-китайских переговоров (Медведев, Лавров, Шойгу…), разговор об Украине, конечно, же был. Но не факт, что в итоговом заявлении будет что-то кроме дежурных слов, что мы за мир во всем мире…

Какие еще есть версии?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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