Мнение: Рост теневого флота, рост экспорта нефти и конец сланцевого бума

1. «Нефтяная блокада» России обернулась для Запада полным фиаско. На заглавном графике от американского агентства Блумберг показан морской экспорт сырой нефти из России в разные регионы мира. Как видно, поставки в Северную и Южную Европу почти прекратились, однако общего падения не произошло, налицо даже некоторый рост, так как танкерные отправки нефти были весьма успешно перенаправлены из Европы в Азию. Кроме того, в начале 2023 года резко выросли поставки «в неизвестную локацию», то есть теневые.

И действительно, не только российские компании, но и компании союзных нам стран тоже наращивают собственный танкерный флот для перевозки нефти (ссылка):



Теневой флот РФ для перевозки нефти ежемесячно прирастает до 35 танкерами.

Россия наращивает объем танкеров для транспортировки нефти. Каждый месяц в теневой флот РФ поступает от 25 до 35 кораблей. Об этом сообщает CNN.

Сейчас для перевозки российской нефти используется порядка 600 танкеров или 10% мирового рынка.

CNN поясняет: так называемые «серые корабли» были проданы европейскими владельцами фирмам на Ближнем востоке и в Азии после начала СВО. «Темные корабли» принадлежат иранским и венесуэльским фирмам: их отследить практически невозможно.

Несмотря на то что Запад запретил большую часть импорта нефти из РФ, запрета доставлять ее покупателям для иностранных судов нет, отмечает CNN.

Во-первых, российская нефть по-прежнему нужна западной экономике, а во-вторых, американские трейдеры и перевозчики теряют сейчас огромные деньги из-за введённых против российской нефти санкций, так как боятся её перевозить. При этом торговля нефтью всё равно продолжается! Как итог, власти США всё же решили дозволить своим компаниям перевозить российскую нефть, и призывают это делать поактивнее (ссылка):

США нервничают: Минфин призвал крупнейших трейдеров нарастить поставки нефти из России.

Представители Минфина США встретились с руководителями крупнейших нефтяных трейдеров Trafigura и Gunvor и призвали их возобновить перевозки российской нефти.

Как пишет Financial Times, покупатели «с осторожностью относились» к поставкам нефти из России после введения эмбарго. Теперь же, «…нас активно призывают американцы… вновь приступить к перевозке нефти»,— заявил один из трейдеров.

По словам другого, Вашингтон «действительно хочет, чтобы нефть перемещалась».

2. Меж тем, экспорт российской нефти и нефтепродуктов за прошлый год показал впечатляющий рост (ссылка):

Федеральная таможенная служба (ФТС) России частично возобновила публикацию данных таможенной статистики внешней торговли. «По просьбе бизнеса», как прокомментировали этот шаг ряд экспертов. Сразу появились общие данные по экспорту ТЭК.

Россия в 2022 году увеличила экспорт топлива минерального, нефти и продуктов их перегонки, битуминозных веществ на 42,8% – до $383,7 млрд, согласно обнародованным данным ФТС.

Импорт нефти и нефтепродуктов в 2022 году также вырос – на 5,3%, до менее $2,6 млрд.

В последние несколько недель в Китае и Индии растёт спрос на нефть, в результате чего растут не только поставки, но и цены на российскую нефть и нефтепродукты (ссылка).

3. Сланцевый пузырь в США продолжает сдуваться, несмотря даже на весьма благоприятные цены на нефть (в особенности, в прошлом году). В крупнейшем регионе американской нефтедобычи, Пермском бассейне, снижается количество новых крупных нефтяных скважин. Похоже, речь идёт о банальном истощении ресурсов – самые сладкие скважины уже выработаны, а дальнейшие вложения в сланцевую отрасль резко теряют в доходности (ссылка).

Добыча нефти в США уже третий год не может выйти на допандемийный уровень. Между тем, разведанных запасов даже при нынешних темпах добычи остаётся лишь на 10-20 лет (ссылка).