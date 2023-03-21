Мнение: О югославском сценарии для Путина… До развязки осталось недолго?

А зря «власть предержащие» так гоготали над ордером Гаагского суда. И «Ониксом» грозили тем более зря. Как оказалось, это была не только «чёрная метка», но и первая ласточка. Или первый шаг из многих, нацеленных на то, чтобы Россия повторила судьбу Югославии 1990-х, а её президент — участь Слободана Милошевича.

Последовали и другие шаги в этом направлении.

Уже совсем не «бумажные».

Замминистра обороны Британии баронесса Голди в понедельник официально заявила в ответ на парламентский запрос коллеги лорда Хилтона, что Лондон передает снаряды с обеднённым ураном для обеспечения ВСУ. «Наряду с предоставлением Украине основных боевых танков Challenger-2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обеднённый уран. Такие снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники», — опубликовала свой ответ министр на официальном сайте британского парламента.

Уран отличается высокой плотностью и твёрдостью. Благодаря этим качествам он используется как при производстве военной брони, так и боеприпасов — преимущественно, сердечников для бронебойных снарядов. И если «урановую броню» на предназначенные Украине «Абрамсы» Соединённые Штаты решили не устанавливать, то в отношении американских снарядов с обеднённым ураном определённости нет. Ранее Белый дом отказался подтверждать поставку #США таких снарядов для Украины, но и опровергать ничего не стал. А вот британцы свои намерения подтвердили официально.

Хотя впервые снаряды с обеднённым ураном американцы применяли ещё во время «Войны в Заливе» 1990-1991 гг., в России о них стало широко известно в период натовских бомбардировок Югославии в 1999 году. До сих пор идут споры, насколько это оружие токсично. Многочисленные исследования, проведённые на солдатах, которые его применяли, каких-то особо разрушительных последствий для их здоровья не выявили. В отношении тех, в кого выстреливали эти боеприпасы, таких исследований очень мало, особенно независимых, проведённых не на гранты США.

Но главное даже не в этом. «Снаряды с обеднённым ураном» — это, скорее, символ. И вполне прозрачный намёк со стороны НАТО.

Он ведь понятен без перевода?

—