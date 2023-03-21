Мнение: Топовый юмор… поздней Перестройки

(КамедиКлаб обходится без собственника – как в СССР)

Это – вот то, что в ролике – КамедиКлаб. Там, безо всякого преувеличения, самые популярные комики страны, причем среди них есть и действительно талантливые безо всяких вопросов (я о Гарике Бульдоге Харламове, если кто не понял). Я это всё к тому, что тамошние ребята реально знают, что делают, они умеют “делать нам смешно” и могут доставить удовольствие публике – при этом, что тоже важно, “не заплывая за буйки” – то есть не вызывая неудовольствия цензуры, свирепеющей в России день ото дня. Вот и с этим роликом, судя по просмотрам, они как обычно попали “в десятку” на сегодня у него 8,1 миллиона (!) просмотров.

И тем удивительнее само, так сказать, произведение. Лично я его смотрел с нарастающим изумлением. Что это? Да, принято считать, что КамедиКлаб – это такой продвинутый, разогнанный до максималок КВН, КВН-2.0. Но то, что нам показывают, это же… это же типичный перестроечный КВН! КВН 80-х! Я как будто перенесся куда-то в 1989 год, смотрю на нашем цветном еще советского производства телеке жутко смелую юмористическую передачу!

Сюжет ведь – полностью СОВЕТСКИЙ: “о приписках и очковтирательстве”. Сколько таких было – в Фитиле, в КВН, в “Огоньке”. По сюжету – есть некий завод, который должен выпускать тракторы, но тракторы не выпускает. И есть разнообразное (так и хочется сказать “партийное”) начальство, которое с этими “приписками к плану” не хочет, значит, как следует (“как велит партийная совесть!”) бороться.

Зал весело хохочет, юзеры рекомендуют друг другу ролик (иначе откуда 8 млн.?) – значит, тематика близка, юмор понятен, сатира точно в цель… Я – ничего не понимаю. Что это, Бэрримор?? У нас ведь вроде бы частные заводы? Если завод частный – почему б ему не выпускать тракторы?! Ведь завод выпустит тракторы, продаст и получит прибыль!

И кстати – а почему отчитываться за выпущенные трактора бригадир в исполнении Харламова приходит к какому-то явному государственному делопроизводителю? Он вообще какое имеет отношение к заводу, если он ЧАСТНЫЙ?? И где, кстати, во всей этой катавасии сам владелец предприятия, то есть человек, которому, по идее, должно быть больше всего до этого завода дело?

В общем, “камедийщики” умудрились на 33-м году без Советской власти снять абсолютно советскую “юмореску”, в которой сумели – при полном одобрении публики – рассказать о заводе… без его собственника. То есть – вообще не вдаваясь в эти стремные детали: а кто, собственно, хозяин всего этого бардака? И дело даже не в том, что они это сделали. Самое жуткое – что публика с этим согласна и не видит ничего странного.

КВН сделал полный круг. Только в 1989 году такое делали, подразумевая “Должен быть хозяин у предприятия!” – а в 2023, значит, ставят то же самое, но подразумевая “нет никаких хозяев – и не надо, пусть всё оно летит в тартарары!” И весело ржут.