 

XOLIDAYBOY встретился с фанатами в московском Рив Гош

21.03.2023, 18:10, Разное
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Традиционные звездные паблик-токи от HELLO! и РИВ ГОШ дают эксклюзивную возможность хотя бы ненадолго приблизиться к селебрити. Так, в минувшую пятницу, 17 марта, посетители РИВ ГОШ в универмаге “Цветной” смогли лично пообщаться с музыкантом XOLIDAYBOY. Исполнитель провел открытую беседу с президентом сети Эдгаром Шабановым и рассказал больше о своем творчестве и неформальном стиле.

В ходе мероприятия поклонники смогли задать музыканту интересующие их вопросы, а также получить автограф и сфотографироваться с XOLIDAYBOY на память для своих социальных сетей. Собрали фотоотчет с паблик-тока ниже.

XOLIDAYBOY с поклонницейЭдгар Шабанов и XOLIDAYBOYВладимир Помукчинский, XOLIDAYBOY, Эдгар ШабановЭдгар Шабанов


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