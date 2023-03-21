XOLIDAYBOY встретился с фанатами в московском Рив Гош

Традиционные звездные паблик-токи от HELLO! и РИВ ГОШ дают эксклюзивную возможность хотя бы ненадолго приблизиться к селебрити. Так, в минувшую пятницу, 17 марта, посетители РИВ ГОШ в универмаге “Цветной” смогли лично пообщаться с музыкантом XOLIDAYBOY. Исполнитель провел открытую беседу с президентом сети Эдгаром Шабановым и рассказал больше о своем творчестве и неформальном стиле.

В ходе мероприятия поклонники смогли задать музыканту интересующие их вопросы, а также получить автограф и сфотографироваться с XOLIDAYBOY на память для своих социальных сетей. Собрали фотоотчет с паблик-тока ниже.

XOLIDAYBOY с поклонницейЭдгар Шабанов и XOLIDAYBOYВладимир Помукчинский, XOLIDAYBOY, Эдгар ШабановЭдгар Шабанов