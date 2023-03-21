Зендая показала золотое кольцо с инициалами бойфренда Тома Холланда

Звезда “Эйфории” Зендая случайно продемонстрировала кольцо с необычным дизайном. Певица засветила украшение во время процедуры в салоне красоты. Мастер маникюра Марина Добик, к которой часто обращаются многие звезды, опубликовала в социальных сетях видео. На нем бьюти-мастер показала новый маникюр Зендаи. Однако внимание поклонников привлекли не столько ее ногти, сколько кольцо.

На руках актрисы красовалась золотая печатка с заглавными буквами “T” и “H” — инициалами ее бойфренда, актера Тома Холланда. В минувшие выходные возлюбленные попали в объективы папарацци во время прогулки по родному городу звезды “Человека-паука” Кингстону вместе с его матерью Николь Элизабет и отцом Домиником. Холланд был встревожен, узнав, что подробности его личной жизни раскрыты.

Одним из недостатков нашей славы является то, что конфиденциальность больше не находится под нашим контролем. Момент, который, как вы думаете, происходит между двумя людьми, очень любящими друг друга, теперь знает весь мир, — объяснил 26-летний Холланд.

Зендая и Том познакомились на съемках фильма “Человек-паук: Возвращение домой” в 2016 году. Об их романе стало известно пятью годами позже. В декабре 2022 года в социальных сетях появилась информация о помолвке актеров. Впрочем, никто из них не подтвердил этот слух. Мать Зендаи и вовсе обратилась к поклонникам дочери с просьбой остерегаться кликбейта.

Ранее стало известно о том, что Зендая подписала новый контракт с HBO. Теперь звезда не только исполнит одну из главных ролей, но и станет исполнительным продюсером третьего сезона сериала “Эйфория”. По данным СМИ, за каждый эпизод актриса будет получать по 1 миллиону долларов (больше 75 миллионов рублей по нынешнему курсу). Таким образом, Зендая станет одной из самых высокооплачиваемых телевизионных актрис. Ранее артистка получила две премии “Эмми” и “Золотой глобус” за участие в двух первых сезонах проекта.