Натальевич, психолог рассказывает о симптомах весенней депрессии

Анастасия Наталевич, психолог, рассказала, что депрессия часто вызывается добавлением солнечного света весной. Хотя для многих весна является самым красивым временем года, все же есть люди, которые могут испытывать депрессию весной после зимы.

Анастасия Наталевич говорит, что весенняя депрессия вызвана увеличением продолжительности светового дня. Люди могут испытывать трудности со сном, плохо засыпать и рано просыпаться. Это может привести к снижению количества гормонов сна. Проблема недосыпания может стать более серьезной весной. Это может негативно сказаться на здоровье вашего мозга и психики.

Психолог Наталевич рассказала, что изменение уровня освещенности может повлиять на уровень серотонина и мелатонина. Эти химические вещества отвечают за контроль настроения и режима сна. По словам специалиста, причиной весенней депрессии также может быть сезонная аллергия. Эксперт пояснил, что депрессия может возникнуть, когда человек испытывает постоянные симптомы, такие как насморк или затрудненное дыхание. Это истощает организм и делает его менее приятным. Зимняя социальная изоляция также может негативно повлиять на весеннее состояние человека.

Анастасия Наталевич определила симптомы сезонной депрессии:

– сонливость,

– апатия, усталость и чувство пустоты,

– изменение аппетита – он может исчезать или увеличиваться, пока не станет непреодолимым,

– снижение самооценки,

– пессимизм, ухудшение настроения,

– потеря мотивации,

– низкая концентрация или ее отсутствие, путаница в мыслях.

Эти состояния являются серьезными и должны лечиться специалистами.MedikForum.ru ранее сообщал, что повышенный уровень сонливости может указывать на проблемы с психическим здоровьем.