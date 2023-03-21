 

Кардиолог Варфоломеев выявляет первые признаки накопления холестерина в артериях

21.03.2023, 17:53, Разное
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Временные судороги в ногах могут указывать на слишком высокий уровень холестерина. Высокий уровень холестерина может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, такие как инсульт и болезни сердца.

Хотя жировая ткань часто не видна, есть предупреждающие признаки того, что холестерин накапливается в артериях. Это может быть признаком того, что на ногах образуются жировые бляшки. Они содержат смесь холестерина, жировых веществ и остатков клеток. Эта досадная комбинация может привести к сужению или закупорке артерий, если они слишком переполнены. Это может привести к снижению кровотока и вызвать заболевание периферических артерий (или ЗПА).

ЗПА может вызывать боль в ногах, которая прекращается через несколько минут. Перемежающаяся хромота также известна как боль в ногах. Она может проявляться в виде судорог и дискомфорта. От нее можно избавиться с помощью отдыха, а также она может возникать при выполнении физических упражнений, например, при ходьбе. Олег Варфоломеев, кардиолог, говорит, что физическая активность может заставить ваши мышцы работать интенсивнее и требовать больше кислорода.

В состоянии покоя эти клетки не нуждаются в таком количестве кислорода, поэтому симптомы могут исчезнуть. Хромота затрагивает только мышцы. Она не вызывает боли в суставах или артрита. Поскольку кровоснабжение близлежащих нервов недостаточно, это может вызвать онемение мышц.


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