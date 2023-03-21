На основании листа бумаги формата А4

Когда разваливается обвинение — требуют психиатра. Но не следователя.

Гособвинение 20 марта попросило закрыть для слушателей и прессы судебный процесс в Калининском районном суде Петербурга над 29-летней Викторией Петровой, обвиняемой в распространении «фейков о российской армии» (ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»). О причинах легко догадаться: в уголовном деле Петровой слишком много явных нарушений закона (часть из них уже признана судом), которые лучше скрыть от общества. Нестыковки есть и в каждом из восьми аналогичных дел (по статье 207.3 УК РФ), которые сейчас рассматриваются в Северной столице. Но это — первый прецедент, когда обвинители пытаются избавиться от посторонних глаз.

Викторию Петрову, выпускницу Высшей школы менеджмента СПбГУ, до ареста работавшую менеджером проектов в петербургской частной фирме, задержали и поместили в СИЗО 6 мая 2022 года (изменить меру пресечения обвиняемой суд отказывается на протяжении уже десяти месяцев). Как рассказывала «Новая», петербурженке вменяют в вину негативные высказывания в социальных сетях о специальной военной операции в Украине и призывы к миру. В марте-апреле прошлого года девушка поделилась в соцсети «ВКонтакте» четырьмя видеороликами журналистов Дмитрия Гордона* и Александра Невзорова*, а также политика Максима Каца*. За это Виктории грозит до 10 лет лишения свободы.

Следствие изначально настаивало на том, что Петрова совершила преступление «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы» (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). Однако никаких доказательств этому не приводило.

— В обвинительном заключении была просто скопирована из УК РФ формулировка про возбуждение ненависти в отношении «какой-либо социальной группы». Но не указывалось, какой именно, — сказала «Новой» адвокат подсудимой Анастасия Пилипенко. — Мы на протяжении десяти месяцев сами должны были догадываться, в отношении какой. Однако на прошлом заседании, 20 февраля, гособвинитель вдруг вняла нашим ходатайствам и пообещала уточнить:

вменяются ли в вину Вике высказывания Невзорова, Каца и Зеленского, или не вменяются? И к кому все же, по мнению следствия, девушка испытывала ненависть?

Именно с конкретизированного обвинения и должно было начаться заседание в Калининском райсуде 20 марта. Однако в этот день в процессе произошла замена гособвинителя: вместо помощника прокурора Калининского района Калугиной в суд явилась старший помощник прокурора — Новикова. Первое, что она сделала, — как фокусник из рукава вытащила и передала судье Геннадию Пилехину лист бумаги формата А4. При этом старший помощник прокурора поспешила пояснить: обвинение получило «некоторые сведения медицинского характера», которые просит приобщить к материалам дела, а затем закрыть судебный процесс для публики и СМИ, чтобы «не нарушать медицинскую тайну».

Неожиданное ходатайство Новиковой не помогло ей уйти от закономерного вопроса защиты и судьи: «Когда будет уточнено обвинение?» Гособвинитель без тени смущения ответила: «Пока оно еще находится в работе», — чем вызвала нескрываемое неудовольствие судьи Пилехина: «А вы понимаете, что если бы не вновь открывшиеся медицинские обстоятельства, то у вас уже не было бы времени для уточнения неизвестно чего?!» Новикова промолчала.

«Документ медицинского характера» (определение помощника прокурора), предъявленный обвинением, откровенно обескуражил не только защиту Петровой, но и судью. По словам Пилехина, суду предложили рассмотреть «некий лист бумаги формата А4, без каких-либо реквизитов»: без подписей, без печатей, непонятно кем и на каком основании выданный.

— Это — фотокопия, — смутилась в конце концов и сама прокурорша Новикова. — На данный момент оригинала нет в распоряжении прокуратуры, но при необходимости он может быть предъявлен позднее.

На том и порешили. Судья Пилехин не стал приобщать неопознанный листок формата А4 к материалам дела, но и не отказался его учитывать в принципе: он обязал старшего помощника прокурора предоставить оригинал «документа» к следующему заседанию 3 апреля.

Адвокат Анастасия Пилипенко. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

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