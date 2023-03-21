 

Площадь Европы в Москве переименуют в Площадь Си Цзиньпина

21.03.2023, 17:33, Разное
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Мосгордума приняла постановление о переименовании площади возле Киевского Вокзала, которая сейчас называется Площадь Европы.

Теперь решение должен утвердить мэр Москвы Сергей Собянин, который уже благосклонно отозвался о спонтанной и не спланированной заранее инициативе депутатов.

В 52-страничном документе на двух языках депутаты Мосгордумы аргументируют, что площадь возле Киевского вокзала носит неуместное название.

– Россия даже не находится в Европе, мы находимся на азиатском континенте – центре человеческой цивилизации, – сказал один из депутатов на пресс-конференции.

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников в свою очередь напомнил, что Европа больше не играет сколь-нибудь значимую роль в мире.

– Европа уже давно не центр мира, а его периферия, поэтому рассматривались различные азиатские варианты: «Шанхайская площадь», «Чайна-таун сквер», «Площадь Дружбы Народов» и так далее. Однако новость о долгожданном визите в Москву сразу же помогла найти консенсус, – пояснил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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