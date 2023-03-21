Заколки вернулись в моду, и теперь чем их больше, тем лучше: как стильно носить в прическе сразу несколько аксессуаров (идеи с фото)

Одна точно расположенная заколка на прическе может сделать образ более элегантным и гламурным. Так что представьте, что с образом могут сделать три или восемь красивых и правильно побранных заколок. Но помните, что нужно максимально правильно подобрать не только цвет, форму и размер заколки, но и правильно расположить ее на волосах. Чтобы быть в тренде, можно вдохновиться несколькими идеями.

Заколки снова в моде

Многие стилисты утверждают, что даже одна заколка способна добавить образу некоего творчества, блеска, элегантности. Самое приятное, что вы самостоятельно можете выбрать, сколько использовать аксессуаров, какими они будут, чтобы создать желаемый образ. Например, набор аксессуаров со стразами позволит выглядеть вам более ярко, а полдюжины радужных заколок – более причудливо.

Кроме того что заколки могут сделать ваш образ более стильным, они же могут помочь справиться с некоторыми проблемами с волосами, например зафиксировать волосы за ушами, чтобы не мешали и не закрывали глаза.

Ими же можно “усмирить” непослушные волосы. Иногда одна заколка не справляется с этой задачей, поэтому нужно будет заранее продумать, как расположить аксессуары и какого они будут цвета, чтобы выглядели на голове гармонично.

Элегантная укладка

Чтобы добавить образу элегантности, достаточно сделать гладкую укладку, которую нужно дополнить заколками со стразами. Уберите волосы с лица, закрепите их тремя одинаковыми заколками, расположенными друг за другом. Вы можете первую заколку с открытыми зазубринами, например в виде невидимок, расположить чуть выше уха, остальные же расположить по линии, что повторяет кривизну ушной раковины.

Особенно хорошо такой вариант укладки работает в свадебных образах.

Один плюс один, плюс один, плюс один…

Для стильного образа важно подобрать правильное количество аксессуаров, например их может быть не менее четырех. Все заколки могут немного отличаться друг от друга по цвету или материалу, но при этом они должны быть объединены одним каким-то элементом или характеристикой. Например, все заколки могут быть одного размера.

Смелый, яркий и красивый

Заколки могут быть тем самым ярким акцентом в образе, который будет привлекать внимание окружающих. При этом акцент необязательно должен быть цветным. Простой ряд белого жемчуга на волосах выглядит весьма элегантно. Но вы можете пойти дальше и добавить образу что-то особенное, например шесть или семь заколок из разноцветных драгоценных камней или бусин.

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Любите жемчуг? Отлично. Сложенные заколки всегда выглядят креативно и делают прическу уникальной. Вы можете комбинировать способы крепления заколок: накладывать их друг на друга, располагать в ряд или в хаотичном порядке.

Заколки с буквами

Актриса Дженна Ортега предпочитает заколки с буквами с большим количеством мерцающих камешков. Благодаря этому можно выбирать более скромный наряд, который подойдет и для красной дорожки, и для небольшой вечеринки.

Разделяй и властвуй

У вас вьющиеся волосы? Заколки могут стать вашим любимым способом справляться с ними. Просто разделите волосы посередине, затем закрепите их тремя маленькими заколками с каждой стороны.

Хотите сделать высокий хвост, но есть пряди, которые не хотят вас слушаться? Возьмите более крупную и крепкую заколку, которая сможет удержать больше волос. Есть такой нет, возьмите сразу несколько заколок.