 

Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о борьбе с акне

21.03.2023, 16:41, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Проблемная кожа и уход за ней — часто могут быть сложными и неудобными для открытого обсуждения вопросами. Селебрити, в том числе Кеке Палмер и Милли Бобби Браун, часто рассказывают фанатам о подобных проблемах и пропагандируют естественность. В их числе оказалась и супермодель Рози Хантингтон-Уайтли. Девушка призналась поклонникам в том, что борется с акне.

Любой, кто борется с прыщами, знает, что это может эмоционально повлиять на вас как изнутри, так и снаружи, — написала звезда в своем новом посте.

В последние годы Хантингтон-Уайтли стала настоящим гуру красоты. Рози не только разработала собственную линию косметики совместно с компанией M&S, но и запустила косметическую платформу Rose Inc. Это веб-сайт, позволяющий заглянуть в косметическую студию модели, а также посмотреть удобные уроки по макияжу и уходу за кожей. Компания Rose Inc. известна своими качественными формулами для ухода за кожей.

Создание линии экологически чистых косметических средств — это больше, чем проект страсти. Это личная миссия. Как человек, страдающий от проблем с кожей, я знаю важность ингредиентов, которые обеспечивают эффект.

Ранее 35-летняя Рози Хантингтон-Уайтли обрадовала поклонников редким контентом. В своем личном блоге, который начитывает 16 миллионов подписчиков, экс-“ангел” Victoria’s Secret опубликовала новые фотографии 5-летнего сына Джека и 11-месячной дочери Изабеллы, которых она растит вместе с возлюбленным-актером Джейсоном Стэтхэмом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02.21 / Лавров допустил освобождение Навального в случае признания Крыма российским

23.10.22 / Антивозрастные варианты осени: стрижки на седые волосы, которые скроют морщины

11.01.23 / Марго Робби, Селена Гомес, Сальма Хайек, Дженнифер Кулидж и другие на премии “Золотой глобус“

23.11.21 / Начинается обязательная вакцинация от Covid-19 домашних животных

06.11.20 / Скандалы: Скромное обаяние «Росатома»

02.09.21 / “Мне нужно было снять два клипа”: Прохор Шаляпин рассказал, почему оставил больную жену в Америке

14.01.22 / Глубокий сон улучшает память на лица и имена

19.12.21 / Сексолог рассказал о последствиях отсутствия секса

07.02.22 / Кардиганы, джинсы-бойфренды и оверсайз-одежда: пять модных женских вещей, которые мужчины недолюбливают

14.11.22 / Мнение: Зачем Зеленский приехал в Россию?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика