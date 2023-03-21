Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о борьбе с акне

Проблемная кожа и уход за ней — часто могут быть сложными и неудобными для открытого обсуждения вопросами. Селебрити, в том числе Кеке Палмер и Милли Бобби Браун, часто рассказывают фанатам о подобных проблемах и пропагандируют естественность. В их числе оказалась и супермодель Рози Хантингтон-Уайтли. Девушка призналась поклонникам в том, что борется с акне.

Любой, кто борется с прыщами, знает, что это может эмоционально повлиять на вас как изнутри, так и снаружи, — написала звезда в своем новом посте.

В последние годы Хантингтон-Уайтли стала настоящим гуру красоты. Рози не только разработала собственную линию косметики совместно с компанией M&S, но и запустила косметическую платформу Rose Inc. Это веб-сайт, позволяющий заглянуть в косметическую студию модели, а также посмотреть удобные уроки по макияжу и уходу за кожей. Компания Rose Inc. известна своими качественными формулами для ухода за кожей.

Создание линии экологически чистых косметических средств — это больше, чем проект страсти. Это личная миссия. Как человек, страдающий от проблем с кожей, я знаю важность ингредиентов, которые обеспечивают эффект.

Ранее 35-летняя Рози Хантингтон-Уайтли обрадовала поклонников редким контентом. В своем личном блоге, который начитывает 16 миллионов подписчиков, экс-“ангел” Victoria’s Secret опубликовала новые фотографии 5-летнего сына Джека и 11-месячной дочери Изабеллы, которых она растит вместе с возлюбленным-актером Джейсоном Стэтхэмом.