 

Образ дня: Дженнифер Лопес в платье из “жидкого металла” на презентации новой коллекции своего обувного бренда

21.03.2023, 16:41, Разное
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Недавно 53-летняя Дженнифер Лопес представила капсульную линию обуви JLo Jennifer Lopez в коллаборации с популярным ритейлером Revolve. По этому случаю звезда закатила грандиозную вечеринку в Беверли-Хиллз, на которой, разумеется, блеснула роскошным нарядом, а фото с мероприятия разместила в социальных сетях.

Поп-дива восхитила гостей платьем из “жидкого металла” от Julien Macdonald со множеством смелых разрезов и ассиметричным декольте. Джей Ло дополнила образ эффектным серым пальто David Koma из перьев, а также серебристыми босоножками из собственной обувной капсулы. Компанию звезде составили актриса и певица Кристина Милиан, а также звезда новой “Русалочки” Холли Бэйли.

Я хотела привнести уверенность и сексуальность в эту коллекцию, – рассказала Лопес о своем новом проекте изданию Vogue. – Здесь вы также можете проследить исторические отсылки и влияния. 60-ые и 70-ые, но с современным колоритом.

Впервые Джей Ло намекнула на грядущее сотрудничество с Revolve на красной дорожке минувшей 65-й церемонии вручения премии “Грэмми”, где она, не изменяя своему яркому стилю, появилась в эффектном платье Gucci с глубоким декольте. Долгожданную коллаборацию Revolve и JLo Jennifer Lopez официально запустили 16 марта.


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