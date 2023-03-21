Newsweek – «попытка отвлечь внимание от семьи Байдена» — глава комитета по надзору о возможном аресте Трампа

В США все обсуждают один из главных инфоповодов — возможное задержание Дональда Трампа по делу о взятке 2016 года. Конгрессмен Джеймс Комер считает преследование бывшего президента попыткой отвлечь внимание от скандала с семьёй Джо Байдена. По его данным, родственники нынешнего президента получали платежи из Китая, пишет Newsweek.



AP

В Штатах все обсуждают возможный арест Дональда Трампа. По мнению одного из лидеров республиканского большинства в конгрессе Джеймса Комера, подобное преследование бывшего президента — не что иное, как попытка отвлечь внимание общественности от расследования в отношении членов семьи действующего президента Байдена.

На днях экс-глава США предупредил о своём возможном аресте во вторник. Newsweek напоминает, что речь идёт о деле 2016 года, когда Трампа обвиняли в даче взятки порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание об их романе. Трамп отрицает все обвинения, в том числе и саму связь с Дэниелс, несмотря на то, что его бывший адвокат Майкл Коэн признал свою вину в передаче денег и даже отбыл тюремный срок.

По мнению экспертов, окружной прокурор Манхэттена Алвин Брэгг планирует выдвинуть уголовное обвинение, что станет первым случаем в истории, когда бывшего президента США преследуют таким образом.

По информации Newsweek, защита Трампа не подтверждала официальное получение информации об аресте. Однако общество уже разделилось. Критики Трампа считают принципиально важной юридическую ответственность бывшего главы государства, вне зависимости от возможных последствий для внутренней политики страны. А его сторонники утверждают, что задержание станет доказательством того, что противники Трампа используют систему правосудия против него.

Newsweek приводит в пример слова республиканца Джеймса Комера. Он убеждён, что преследование Трампа — это попытка отвлечь внимание от расследования в отношении связей семьи Байдена с Китаем.

«Согласитесь, очень странно, что это выясняется на следующий день после того, как я обнародовал банковские записи, доказывающие, что семья Байдена, включая самого президента, не были откровенны относительно получения платежей напрямую от китайской Коммунистической партии, — заявил Комер. — Поэтому возникает ощущение попытки отвлечь внимание».

«По меньшей мере, вот вам пример двойной системы правосудия. Посмотрите, были засекреченные документы. Мы видели, как ФБР нагрянуло в Мар-а-Лаго по вопросу неправильного обращения с секретными материалами. В то же время у Байдена было минимум пять разных мест неправомерного хранения засекреченных документов. А они закрывают на это глаза день за днём, чтобы его адвокат мог там всё подчистить», — цитирует политика Newsweek.

Издание напоминает, что Комер является председателем комитета палаты представителей по надзору. В этом качестве он опубликовал заявление, что сын президента Хантер Байден и по меньшей мере два других родственника в марте 2017 года предположительно получили платёж в размере $1,3 миллионов от Роба Уолкера, аффилированного с китайской энергетической компанией. Сам платёж не является секретом, однако Комера удивило, что платежи также поступали на имя вдовы погибшего сына Байдена, которая трудится в школе.

Демократы считают обвинения Комера недостоверными, поскольку Уолкер получил платежи от китайцев уже после того, как вдова получила свои переводы. Newsweek также сообщает, что представители Хантера Байдена настаивают, что эти деньги пришли из «частной законной компании в Китае», а не от Коммунистической партии.