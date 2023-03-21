Китай представил смартфон с самым большим экраном из доступных на рынке

Oppo Find X6 Pro и Oppo Find X6 Pro были представлены в Китае. Они получили уникальный дизайн и флагманские характеристики. Об этом рассказал портал 91mobiles.

Базовая модель Find X6 оснащается 6,74-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. На задней панели смартфона расположены три 50-мегапиксельных сенсора камеры, откалиброванных компанией Hasselblad. Они включают основной датчик Sony IM890 и сверхширокоугольный Samsung JN1, а также телеобъектив Sony IMX890 с телефото зумом.Oppo Find X6 Pro оснащен 6,82-дюймовым LTPO3 AMOLED экраном. Он имеет разрешение QHD и адаптивную скорость обновления 120 Гц. Дисплей выдает до 2 580 нит в пике и является самым ярким среди смартфонов. Для создания 50-Мп разрешения Hasselblad Find X6 Pros используются три датчика.

Основной дюймовый сенсор – Sony IMX989, а ультраширокоугольный от Sony IMX890 или телефото от Sony IMX890 составляют Hasselblad Find X6 Pro.Эта младшая версия Find X6 оснащена чипсетом MediaTek Dimensity9200. Она имеет до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти. Он оснащен аккумулятором емкостью 8800 мАч и зарядкой мощностью 80 Вт. В соответствии со стандартом IP64, гаджет защищен от воды и пыли.

Он работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2, имеет до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища. Аккумулятор способен заряжаться до 5 000 мАч и поддерживает беспроводную зарядку 50 Вт, а также быструю зарядку 100 Вт. Он также защищен от пыли и воды по стандарту IP68. Каждое устройство поставляется с предустановленным Android 13, а также оболочкой ColorOS 13.1. Oppo Find X6 Pro и X6 Pro доступны в Китае по цене от 4,5 миллионов юаней, или 50,4 тысяч рублей. Цена на X6 Pro и X6 Pro составляет 62 000 юаней (67,2 тысячи рублей). Доступность этих флагманов неизвестна.