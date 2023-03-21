Названы лучшие бюджетные телефоны на март стоимостью ниже $300

Вот лучшие бюджетные телефоны на март стоимостью ниже $300Редакторы Gizchinas составили список из пяти лучших Android-телефонов стоимостью менее $300.

Poco X55 5G занял первое место с процессором Snapdragon 695, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Он также оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,67 дюйма. В Poco X5 5G установлены три камеры: основная на 48 Мп, широкоугольная на 8 Мп и макромодуль на 2 Мп. Аккумулятор емкостью 5 000 мАч может заряжаться до 33 Вт.Redmi Note 12 Pro поставляется с тем же экраном Poco X5, чипсетом MediaTek Dimensity1080 и 8 ГБ ОЗУ. Он также имеет 128 ГБ ПЗУ. Модель оснащена основной камерой 50 Мп со второй, сверхширокоугольной камерой 8 Мп и макромодулем размером 2 Мп. Быстрая зарядка аккумулятора емкостью 5 000 мАч возможна при мощности 67 Вт.

Realme GT Neo 2 занял третье место. Он оснащен субфлагманским чипом Snapdragon 870 и 6,62-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+. Он оснащен основной камерой на 64 Мп и ультраширокоугольным сенсором на 8 Мп, а также макромодулем на 2 Мп. Он может заряжаться при 65 Вт от аккумулятора емкостью 5 000 мАч. В этот список входит Vivo T2X, который имеет чип Dimensity1300 и экран 144 Гц. Также есть менее известный Umidigi A13 Pro Max 5G.