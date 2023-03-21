 

Когда жена изменила с другом, а квартиру залила канализация: спектакль “Час тишины” учит выживанию в аду

21.03.2023, 16:14, Новости дня
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“В настоящее время каждый имеет свое право”, – говорил Шариков в булгаковском “Собачьем сердце”. Вот и Мишель в пьесе Флориана Зеллера “Час тишины” решил этим своим законным право воспользоваться. А хотел он совсем немногого – послушать редкую пластинку, которую искал много лет и случайно нашел на барахолке.

И ведь как все хорошо начиналось! Как вдохновлен был Мишель! С этого и начинается спектакль Дмитрия Астрахана и Ильи Макарова “Час тишины”, премьера которого состоялась в “Школе современной пьесы”. Мишель (Иван Мамонов) бежит с диском в руках через зрительный зал. Нет, не бежит, а летит! Сейчас он сядет в любимое кресло, включит с такой любовью созданный музыкальный уголок и на час погрузится в нирвану. Вот уже крутится виниловый диск, вот опускается иголка…

И как же некстати в комнате появляется зареванная жена Натали (Джульетта Геринг), которой именно сейчас надо сказать “что-то важное”. Да, именно сейчас она вдруг решила признаться, что изменила Мишелю на отдыхе… Двадцать лет назад.

Мишель вовсе не сердится – ну, какая ерунда, милая, я прощаю тебя, пойди и полежи, только не мешай мне слушать пластинку. Вот снова крутится виниловый диск, вот опускается иголка…

Но это признание супруги окажется самым безобидным из того, что ждет в этот, казавшийся прекрасным, день Мишеля. Ему предстоит узнать, что переспала она тогда с его лучшим другом, что их взрослый сын Себастьян зачат именно от этого друга, а сам Себастьян стал живущим в подвале рокером-маргиналом и сменил имя на “Долбанную Крысу”…

И в итоге всего через несколько часов рай превратится в ад. Милая семейная идиллия с котиками на стенах гостиной (за сценографию отвечает легендарный Вася Ложкин) в прямом и переносном смысле будет смыта канализационными потоками. Бестолковый строитель-армянин под видом белоруса Лео (Игорь Гаспарян) что-то напортачил, и в по стенам уютной водопадом польется черное дерьмо. В которое сегодня превратилась такая красивая жизнь Мишеля. А жена еще и добавит – узнав, что он сам спит с ее лучшей подругой, выльет на него два ведра воды из канализации.

Спектакль получился очень колоритный и смешной. Бытовая сатира решена здесь филигранно. Чего только стоит блистательная Джульетта Геринг, которая на протяжении двух с половиной часов играет истеричную рыдающую женщину на гране нервного срыва. Ей очень удаются такие острохарактерные роли.

Вообще, все звезды в этом спектакле органичны – в разных состава можно увидеть Жанну Эппле, Елену Захарову, Юрия Чернова, Владимира Шульгу (ему пришлось даже выучить фразы на белорусском языке!), Вадима Колганова. Было много разговоров о том, сможет ли коллектив сработаться с новым художественным руководителем, примет ли его стиль. И этот спектакль показал, что театр не утратил эстетику, за который его всегда и любили зрители.

Это касается и выбора материала для постановки. Пьесы Флориана Зеллера сегодня ставятся в Москве едва ли не чаще чеховских – тут и “Папа” в “Современнике”, и “Сын” в РАМТе, и “Мать” в театре им. Моссовета, и “Мама” в МХТ им. Чехова. После того, как он получил “Оскара” за сценарий к нашумевшему фильму “Отец”, его причислили к сонму живых классиков.

Ну а что же его Мишель? Сможет он обрести заветный час тишины и послушать пластинку? Финал окажется неожиданным. “Школа современной пьесы” удивит.


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