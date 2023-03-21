 

В Москве будет создаваться универсальная платформа российского электротранспорта – Собянин

21.03.2023, 16:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По его словам, электробусы ездят по 79 московским маршрутам. Они перевозят 430 тысяч пассажиров ежедневно, уточнил мэр.

Градоначальник напомнил, что в Москве появилась бесплатная парковка для электромобилей, строятся новые зарядные станции. Жители столицы все чаще пользуются велосипедами и электросамокатами, констатировал Собянин.

Он сообщил, что в столице появится Центр исследования и разработки в области электротранспортных средств. Там будут создавать универсальную платформу электрического транспорта с использованием российских компонентов и внедрять беспилотные автомобили.

“Открытие такого центра в Москве — важный шаг к достижению технологического суверенитета в области электромобилестроения”, – подчеркнул Собянин.

Мэр отметил, что столичные специалисты уже ведут разработки в этой сфере. На базе технополиса “Москва” действует кластер электромобилестроения, куда входят свыше 40 компаний. Они выпускают легковой и грузовой электротранспорт, аккумуляторные батареи и спецтехнику.

На дорогах Москвы ездят уже более тысячи электробусов. Это полностью экологичный вид транспорта с нулевыми выбросами в атмосферу.

Собянин ранее сообщил, что производство трамваев для московского транспорта локализовано на 90%. В ближайшие несколько лет на столичные маршруты выйдет еще 150 современных низкопольных вагонов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08.20 / Суд арестовал блогера Пыжа по делу о получении доступа к гостайне

13.11.20 / Перестрелка в Киеве. Полицейский получил три огнестрельных ранения

01.10.21 / Витренко о прекращении транзита газа для Венгрии через Украину: Это демонстрация того, что произойдет после запуска “Северного потока – 2”

14.08.20 / В Украине новый антирекорд заболеваемости COVID-19, ЕС может ввести санкции против Беларуси. Главное за день

14.01.21 / Трамп заявил о беспрецедентной атаке на свободу слова в США

18.05.21 / МИД Украины планирует заключить с рядом стран соглашения о взаимном признании сертификатов вакцинации против COVID-19 – Кулеба

06.09.20 / Российский самолет МЧС прибыл в Зимбабве с грузом гуманитарной помощи

15.05.21 / Задержанный за взятку сын экс-главы Мордовии Меркушкина арестован на два месяца

06.05.21 / N-TV – саммит G7 не помог США и Германии прийти к согласию по «Северному потоку — 2»

21.01.22 / Ту-160 пролетели над Баренцевым и Белым морями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика