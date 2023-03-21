Скандалы: Саудиты ушли с пустыми руками

Credit Suisse продали за полцены

В это воскресенье второй по величине швейцарский банк Credit Suisse под напором властей решили продать его главному конкуренту UBS за $3,2 млрд. Это значительно ниже суммы в $8 млрд, которые банк стоил еще в пятницу. В результате его крупнейший акционер, Национальный банк Саудовской Аравии, по сути остался ни с чем. Саудиты инвестировали в Credit Suisse всего за четыре месяца до его краха. После слияния корпорации с UBS они потеряли $1,2 млрд из $1,3 млрд вложенных.

О многочисленных проблемах Credit Suisse было известно давно, но местные регуляторы вмешались в ситуацию только сейчас. Почему они не отреагировали вовремя и что теперь будет с репутацией Швейцарии как тихой гавани — в разборе «Компании».

Многострадальный Credit Suisse

Credit Suisse признавался одним из 30 системно значимых банков мира. В течение более чем 160 лет банк помогал Швейцарии выстраивать репутацию стержня международных финансов и шел лицом к лицу с титанами Уолл-стрит, пишет Fortune. Однако череда скандалов, перестановок в управлении, финансовых и прочих проблем в конечном счете подорвали доверие инвесторов.

Последней каплей стал неожиданный и быстрый крах в начале марта калифорнийского банка Silicon Valley Bank. Это привело к распродаже акций банков по всему миру. По данным WSJ, на прошлой неделе клиенты Credit Suisse выводили из него по $10 млрд в день.

Беспокойство инвесторов усилилось после выступления главы Национального банка Саудовской Аравии (SNB) Аммара Аль-Худаири. В разговоре с Bloomberg он заявил, что банк не готов больше инвестировать в Credit Suisse, даже если тому потребуется помощь.

«Если мы превысим долю в 10% (тогда SNB принадлежало 9,9% акций. — Прим. ред.), вступят в силу новые правила», — так он объяснил свой ответ. На фоне этих слов котировки швейцарского банка в среду упали на 24%.

Credit Suisse был основан в Цюрихе в 1856 году для финансирования строительства железных дорог. Затем банк переориентировался на управление деньгами состоятельных клиентов по всему миру. До воскресенья он был вторым по размеру активов банком Швейцарии и уступал только UBS.

Тем не менее Credit Suisse уже много лет оказывался в центре скандалов. Всего за три года у него сменились три генеральных директора и два плана реструктуризации.

Его убытки за 2022 год составили $7,9 млрд — это самый большой показатель с момента начала финансового кризиса 2008-го. Банк также сообщил о резком росте оттока в последнем квартале прошлого года на общую сумму более $120 млрд.

Спасательным кругом для Credit Suisse должна была стать финансовая помощь со стороны Национального банка Швейцарии, который обещал занять ему до $54 млрд. На какое-то время это помогло успокоить панику на рынке, но в пятницу акции банка снова пошли вниз.

Один победитель и десятки проигравших

Чтобы не допустить дальнейшего разрастания кризиса в банковском секторе, в ситуацию вмешалось правительство Швейцарии. После интенсивных переговоров при посредничестве властей было объявлено о слиянии UBS и Credit Suisse.

Явным бенефициаром сделки стал сам UBS, который фактически получил Credit Suisse за полцены. Пострадали при этом инвесторы из стран Персидского залива. Только саудовский SNB потерял $1,1 млрд франков менее чем через 15 недель после покупки своей доли.

Вторым крупнейшим акционером Credit Suisse был катарский фонд Qatar Investment Authority (6,8%). В целом около пятой части акций швейцарского банка принадлежало инвесторам с Ближнего Востока.

«Правительство и Национальный банк Швейцарии никого не обманывали. Credit Suisse начал показывать плохие результаты, а регулятор предложил акционерам “довнести” деньги, потому что, видимо, тот не выполнял ряд обязательств. Саудиты отказались, поэтому была проведена, по сути, санация через слияние с другим банком», — говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. У акционеров выбор был такой: либо банк обанкротится, либо они пойдут на сделку и получат часть своего пакета в виде денег. Сделка предполагает, что все стороны с ее условиями были согласны, добавляет он.

Что будет с тихой гаванью

В отличие от регионального Silicon Valley Bank, швейцарский Credit Suisse был глубоко интегрирован в международную финансовую систему. Отчасти с этим связано падение акций европейских банков на прошлой неделе.

Крупнейший и старейший банк Швейцарии фактически доводит ситуацию до банкротства, и это, конечно, может пошатнуть репутацию местной финансовой системы, считает Путиловский. «Доверие к регулятору тоже снижается, потому что вовремя не отследил ситуацию, не успел принять соответствующие меры. Возникает вопрос — а что творится в других банках страны? Стоит ли там хранить деньги?» — добавляет собеседник.

В то же время председатель русского экономического общества имени С. Ф. Шарапова Валентин Катасонов отмечает, что надежной «швейцарской гавани» уже давно нет, она начала разрушаться еще в конце 2000-х, когда власти США потребовали предоставить им данные об американских клиентах.

«Тогда удалось расколоть Credit Suisse и UBS. Они выдали большой объем информации — это стало началом краха знаменитой швейцарской банковской тайны», — продолжает Катасонов.

Он также напоминает, после событий 24 февраля 2022 года Швейцария показала, что больше не собирается придерживаться традиционного нейтралитета. Страна поддержала санкции против РФ, выдала достаточно много информации о российских клиентах, а также заморозила депозиты многих физических и юридических лиц.

По словам Катасонова, россияне далеко не главные клиенты швейцарских банков. С 2014 года их услугами стали активно пользоваться граждане Китая. Как всех остальных нерезидентов, их привлекала банковская тайна. Но после ситуации с российскими клиентами китайцы насторожились, добавляет собеседник.

Азиатские рынки негативно реагируют на слияние UBS и Credit Suisse. Индекс Hang Seng теряет почти 3%, также снижается индекс Shanghai.

Все это серьезно расшатывает статус Швейцарии как международного финансового центра, говорит Катасонов. При этом вряд ли эту нишу может занять Дубай.

«Это бабочка-однодневка. Там, если американцы надавят, от Дубая ничего не останется. Богатые люди бегают по всему миру, распределяя финансы, вот резко в ОАЭ побежали. А дальше куда? На Марс?» — заключил он.

Ануш Алексанян, Мария Глазкова

Оригинал материала: “Компания”