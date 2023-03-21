С водорослями – для расслабления, с авокадо – для увлажнения: какие масла для ванны имеют омолаживающий эффект

Для того чтобы принять ванну и после почувствовать себя моложе, необязательно посещать спа-салон. Достаточно лишь добавить в ванну подходящие масла, чтобы насладиться не только ароматом, но и полезными свойствами разных ингредиентов. Что-то сделает кожу более упругой, что-то успокоит нервы, а что-то расслабит мышцы – и вот вы уже чувствуете себя моложе как минимум на пару лет. Вот какие масла стоит добавить в ванну в зависимости от того, какую цель вы преследуете.

Увлажнение и повышение упругости кожи

Чем лучше выглядит кожа, тем моложе выглядит человек. И конечно, ничто не дарит столь полного чувства омоложения, чем ванна, после которой кожа становится ощутимо более мягкой, упругой и увлажненной. Попробуйте добавить в воду масла манго, красных водорослей и семян шиповника, чтобы подтянуть кожу и разгладить морщины. Масло манго – природный увлажнитель, благодаря которому кожа будет выглядеть свежей. А еще эти масла помогут увлажнить сухие волосы, что также усилит омолаживающий эффект, если, конечно, вы любите принимать ванну, погружаясь в нее с головой.

Расслабление и снятие стресса

Добавьте в воду масло, которое поможет снять стресс после тяжелого рабочего дня, и отправьтесь в постель настолько же помолодевшими, насколько расслабившимися. Масла водорослей и других морских растений помогут не только телу, но и разуму обрести покой и чувство гармонии. Дело не только в известных способностях водорослей омолаживать тело, даря ему упругость и сияние, а еще и в аромате, который вы почувствуете, принимая такую ванну. Запах океана расслабляет нервы, дарит мысли об отпуске и отдыхе, помогает почувствовать безмятежность и успокоение.

Настрой на хороший сон

Кто хорошо спит, тот хорошо выглядит – известный факт, что мы молодеем в спокойном и безмятежном ночном сне. Но, если отдых необходим, а навязчивые мысли не хотят покидать мозг, стоит принять ванну, которая устроит настоящую детоксикацию нервным окончаниям. Масла сладкого миндаля, семян подсолнечника, имбиря, базилика и жожоба одинаково хорошо послужат этой цели. Помимо добавления в воду вы можете втирать масла с этими ингредиентами прямо в кожу, чтобы еще полнее ощутить расслабление и желание скорее отправиться ко сну.

Улучшение настроения

Иногда все, что нам нужно для того, чтобы почувствовать прилив молодости и хорошего настроения, – это любимый аромат. Хочется искупаться в любимом флаконе духов, и тогда, кажется, все проблемы отойдут на второй план. К счастью, очень многие бренды парфюмерии продают масла для ванн с точно таким же ароматом, каким обладают выпускаемые ими духи. Добавьте в воду совсем немного масла с запахом вашего любимого парфюма и следите за тем, как ваше настроение будет улучшаться на глазах. После ванны все ваше тело от головы до пят будет благоухать этим приятным запахом, и вы все еще будете чувствовать его во сне, а может, даже и на утро. Что еще нужно для хорошего настроения и ощущения собственной молодости и красоты?

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Прилив бодрости

Когда у нас ни на что нет сил, мы чувствуем себя старыми. Ведь в молодости было так много энергии! Простой способ вернуть себе это молодое ощущение – подарить заряд бодрости всему телу. Экзотические ароматы лучше всего справляются с этой задачей. Добавьте в воду масла жасмина и пачули, смешайте их с ароматами розы и лаванды, и вы получите ванну, наполненную благоуханием летней ночи в экзотической стране. Жажда приключений, прилив энергии и ощущение собственной силы и красоты – вот что ждет вас после принятия такой ванны.

Восстановление и успокоение кожи

Если вы преследуете оздоровительные цели без ароматерапии, можно добавить в воду масло авокадо. Оно подарит успокоение и мягкое восстановление, кроме того, авокадо увлажнит и наполнит вашу кожу антиоксидантами, которые будут защищать ее в течение всего следующего дня. Это масло омолодит кожу в буквальном смысле, даруя ей здоровье, но, если вы все же хотите насладиться еще и приятным ароматом, добавьте в воду немного масла абрикоса или же сладкого миндаля.

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Расслабление мышц

Еще одно неприятное чувство, которое заставляет нас думать, что молодость осталась позади, – это “скрипучие” мышцы, которые либо просто ощущаются менее подвижными, либо вообще болят от любой нагрузки. Все, что нужно, чтобы уйти от этого, – это порция здорового расслабления. Лучше всего с этой проблемой поможет справиться масло ягод можжевельника, которое не только расслабляет, но и успокаивает боль, вызванную усталостью и переутомлением. Схожими свойствами обладают масла имбиря, лайма, примулы и розмарина, которые можно использовать по отдельности, а можно и сразу все вместе для усиленного эффекта и неповторимого аромата.

Мягкость кожи

И физическое, и моральное ощущение омоложения способна подарить вам ванна с маслом сосны. Не зря хвойные ванны являются обязательной процедурой во всех санаториях и спа-курортах. А в Японии есть целая культура принятия “лесных ванн” – здесь не имеется в виду ванна в буквальном смысле, но подразумевается нахождение в лесу и впитывание ароматов леса не только с помощью дыхательных путей, но каждой клеточкой своего тела и даже волосами.

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Соединение всех этих ощущений способна подарить домашняя ванна с маслом сосны (или любого другого хвойного дерева). Витамины, содержащиеся в этом масле, буквально размягчают кожу, возвращая ей молодую шелковистую гладкость, а аромат расслабляет и успокаивает нервы, одновременно даря прилив здоровой бодрости без натянутых нервов. Добавление к этой ванне масел пассифлоры и коры дуба усилит омолаживающий, оздоровительный и дарящий красоту эффект.

Восстановление ясности ума

Правильно расслабление может вернуть молодость не только телу, но и уму. Спутанные мысли, забывчивость и невозможность удержать что-либо в голове дольше, чем на несколько минут, не способствуют ощущению молодости. Следовательно, навести порядок в уме – это еще один способ почувствовать прилив омоложения. Но как “помыть голову” изнутри? Это не нужно, если принимать ванну с маслом лемонграсса. Тело почувствует тепло, а мозг, наполненный целебным ароматом, испытает чувство очищения, ясности и упорядоченности всех мыслей. Возможно, принимая такую ванну, вы даже найдете ответы на вопросы, мучившие вас все последнее время.

Добавьте к маслу лемонграсса еще и несколько капель масел мускуса и камфорного коричника, чтобы расслабить и успокоить мышцы, покинув ванну в состоянии полной гармонии.

Повседневное успокоение

Иногда нам не нужно ничего, кроме теплой воды и приятного аромата, чтобы забыть о тяжелом рабочем дне и почувствовать себя счастливее и, конечно, сразу моложе. Для повседневной успокаивающей ванны попробуйте старое доброе масло лаванды, которое известно как лучшее средство для расслабления и избавления от всех неприятных мыслей. При желании вы можете добавить к нему еще и масла горького миндаля и жожоба, которые позаботятся о коже, увлажняя, восстанавливая и расслабляя ее одновременно с расслаблением усталых нервов.

Не злоупотребляйте количеством масла, чтобы аромат лаванды не стал навязчивым и утомительным: пары капель на целую ванну будет достаточно, чтобы затем погрузиться в крепкий и здоровый ночной сон. Но, конечно, если вам захочется немного расслабления и успокоения посреди выходного дня, ванна с маслом лаванды прекрасно подойдет для такого случая, даря успокоение, но не усыпляя.