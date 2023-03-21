За 5 дней снизится вес, очистятся сосуды и укрепится кишечник: монодиета на сыворотке

Сыворотка, или пахта, – мутная жидкость белого или желтоватого цвета, один из побочных продуктов, который образуется при изготовлении сыра или творога. Его производят из коровьего, козьего или овечьего молока. Сыворотка легко усваивается организмом, благотворно влияет на здоровье. А диета на основе пахты помогает сбросить лишние килограммы.

Что представляет собой сыворотка

Это продукт, богатый белками, молочной кислотой, кальцием.

Он содержит витамины группы В, лецитин, фосфор, магний, калий, натрий. Существует два типа сыворотки – сычужная и кислая. Первая получается при производстве сычужных сыров, например, гауды. Вторая образуется при изготовлении творога, для которого применяется молочная кислота.

Существует также смешанная сыворотка. Она представляет собой комбинацию обоих продуктов. Кислая пахта имеет более низкий уровень pH по сравнению с сычужной.

Формы выпуска продукта

Слово «сыворотка» используется для обозначения разных видов продукции. Существует две формы пахты – жидкая и сывороточный порошок. Первый продукт нужно хранить в холодильнике. Его срок годности составляет примерно 7 дней.

После выпаривания жидкости из пахты от нее остается порошок. Свойства сухого продукта и его питательный состав сильно меняются. Например, концентрация протеинов возрастает в несколько раз. Производители пищевых добавок утверждают, что этот, казалось бы, бесполезный продукт, служит прекрасным источником легкоусвояемого белка. Тем более, что производители разработали способ отделения сывороточного протеина от других веществ. Продукт, изготовленный таким способом, прекрасно подходит для тех, кто интенсивно занимается спортом.

Пищевая ценность

100 мл жидкой пахты содержит 25 калорий, 5 г углеводов, 1 г белка. После испарения воды состав продукта меняется. 100 г сыворотки в форме порошка содержит 350 калорий, 70 г углеводов (в основном, лактозы), 10-12 г протеинов, от 2 до 4 г соли.

Кефир содержит больше килокалорий, чем пахта и сывороточный порошок. Его энергетическая ценность составляет 50 ккал на 100 г продукта.

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Сыворотка содержит меньше липидов по сравнению с кефиром. Но зато в ней больше лактозы. Сыворотка в жидком виде содержит 5,1 г этого вещества на 100 г продукта.

Ценные компоненты

Свежая сыворотка или пахта в форме порошка является источником водорастворимых витаминов: В1, В2, В12, В6. Кроме того, продукт содержит ценные для здоровья микроэлементы, аминокислоты и протеины.

Многочисленные питательные вещества, которые входят в состав сыворотки, отвечают за ее полезные свойства. В последние годы проводится немало исследований, которые касаются использования пахты в медицине для профилактики болезней и в качестве вспомогательной терапии для пациентов с серьезными патологиями.

Как сыворотка воздействует на организм

Прежде всего, продукт содержит один из самых ценных протеинов. По своим качествам это вещество лучше белков, которые входят в состав яиц. Протеины являются «строительным материалом» для клеток и тканей. Они стимулируют деятельность почек, печени, желчного пузыря.

Регулярное употребление сыворотки способствует улучшению функций мозга. Продукт нормализует концентрацию внимания благодаря высокому содержанию витаминов группы В.

Пахта способствует детоксикации организма, ускоряет обменные процессы. Благодаря этому, люди, которые регулярно употребляют сыворотку, могут избавиться от лишнего веса.

Пахта нормализует микрофлору кишечника. Продукт стабилизирует функции желудка и других органов пищеварительной системы. Молочная кислота, которая входит в состав сыворотки, предотвращает задержку стула.

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Пахта полезна для пациентов, страдающих подагрой. Она ускоряет выведение мочевой кислоты из клеток тела.

Сыворотка очищает сосуды, нормализует артериальное давление.

Протеины, которые входят в состав пахты, обладают окислительными свойствами. И нейтрализуют свободные радикалы.

Сыворотка, как и более популярный продукт, кефир, издавна использовалась для лечения ожогов, раздражения кожи. Увлажняющее и питательное действие продуктов подтверждено клиническими исследованиями. Сыворотка облегчает симптомы дерматита. Продукт уменьшает отечность и покраснение. Люди, которые активно занимаются спортом, используют сыворотку в качестве изотонического напитка. Она отлично обеспечивает организм влагой.

В какое время суток лучше пить пахту

Сыворотку можно употреблять в любое время дня. Медики рекомендуют пить пахту вечером. Продукт можно употреблять людям разного возраста, как взрослым, так и детям. Тем, кто страдает запорами или предпочитает обильный, плотный ужин, рекомендуется пить пахту на ночь.

Диета на основе сыворотки

Пахта отлично очищает организм и позволяет избавиться от нескольких лишних килограммов. Монодиету на сыворотке применяют с целью похудения. Конечно, такой рацион нельзя использовать долго и часто. Его можно рассматривать как кратковременную диету для детоксикации и снижения веса. Диета на основе пахты отличается низкой энергетической ценностью. Суточная калорийность рациона составляет, в среднем 700-800 килокалорий. Поэтому диету нельзя применять дольше пяти дней.

Такой рацион не только способствует похудению, но и нормализует пищеварение, устраняет дискомфорт в животе, чувство вздутия, запоры.

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После завершения диеты и снижения необходимого количества веса важно сохранить достигнутый результат. Для этого надо придерживаться правил здорового рациона, регулярно заниматься спортом. Тогда лишние килограммы не вернутся. И усилия не будут потрачены впустую. Слишком частое использование монодиеты приводит к нарушению метаболизма, вызывает проблемы с пищеварением. Поэтому при ее применении надо соблюдать умеренность и вовремя остановиться, не подвергая организм большим нагрузкам.

Кому не следует употреблять пахту

Сыворотка противопоказана людям, страдающим непереносимостью лактозы, аллергией на это вещество. При наличии таких патологий употребление пахты может привести к появлению дискомфорта в желудке, повышенному газообразованию и диарее.

Как употреблять продукт и с чем его сочетать

Сыворотку, как жидкую, так и в форме порошка, лучше всего пить в виде коктейлей. Существует огромное количество способов приготовления подобных напитков.

Коктейли можно дополнять любыми добавками, в зависимости от личных предпочтений и веществ, в которых нуждается организм конкретного человека.

Рецепт фруктового напитка на основе сыворотки

Для приготовления коктейля используется:

Примерно 250 мл сыворотки (если это продукт в форме порошка, его надо использовать в пропорции, указанной в инструкции). Столовая ложка лимонного сока. Половинка банана. Около 100 г ягод. Корица – по вкусу.

Рецепт коктейля очень простой. Ингредиенты, необходимые для его приготовления, помещают в чашу блендера. Взбивают продукты до однородности.

И через несколько секунд напиток готов к употреблению.

Для коктейля можно использовать разные виды фруктов, специй и ягод.

Банан является природным подсластителем. Но для того, чтобы сделать вкус напитка более привлекательным, можно использовать кленовый или фруктовый сироп, мед, стевию. Сахарный песок в состав коктейля лучше не добавлять.

Можно использовать овощи и зелень вместо фруктов. Например, соединить сыворотку с молодым шпинатом и петрушкой. И слегка посолить готовый коктейль.

Пахта – ценный для здоровья и доступный продукт.

Его можно использовать для похудения и улучшения общего самочувствия.