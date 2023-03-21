 

Студентам, активно сигнализирующим о политически несознательных однокурсниках, назначат особые стипендии

21.03.2023, 15:33, Разное
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Студенты, которые активно сотрудничают с администрацией и сигнализируют об идеологически несознательных товарищах, через несколько месяцев начнут назначать особые, именные стипендии в размере до 15 тысяч рублей.

Планируется, что деньги на эту цель перенаправят из фондов для одарённых студентов и победителей олимпиад.

– Зачастую в результате своевременного информирования администрации вузов принимают решение отчислить тех или иных учащихся, которые получают повышенные стипендии за мнимые заслуги на конкурсах или в науке, – рассказал источник. – Поэтому дополнительного финансирования не потребуется, речь идёт просто о перенаправлении денег тем, кто их действительно заслуживает своей гражданской позицией и неравнодушием.

В готовящемся указе меру объясняют «необходимостью активизации борьбы с политической близорукостью, индивидуализмом, иностранным влиянием». Студентам в свою очередь напоминают: ценным информатором может стать любой, а не только члены патриотических ячеек или организаций.

Более того, именно учащиеся, не состоящие в молодёжных движениях, зачастую имеют больше шансов выведать неприглядные тайны своих однокурсников. Активисты имеют право претендовать не только на высвобождающиеся стипендии, но и грамоты, кубки и другие награды отчисленных. Они также имеют право ходатайствовать об улучшении своих жилищных условий за счёт освобождающихся комнаты в общежитиях.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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