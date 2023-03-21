Глюкоза, Нюша и другие звезды на дне рождения Карины Нигай

19 марта блогер и телеведущая Карина Нигай отметила 30-летие. По случаю юбилея Карина устроила грандиозную вечеринку для друзей, среди которых, разумеется, присутствовали и звезды шоу-бизнеса. Темой мероприятия стали нулевые и “Фабрика звезд”, а потому на сцене в этот вечер выступили яркие участники проекта: Михаил Гребенщиков, Доминик Джокер, группы Корни и Фабрика. Компанию им составила бессменная ведущая “Фабрики” Яна Чурикова.

Помимо знаменитых “фабрикантов” поздравить Карину с юбилеем пришли певицы Глюкоза, Нюша и Seville (Artik&Asti), дизайнер Александр Арутюнов, ведущий и стилист Алексей Сухарев и многие другие.

Карина Нигай и ГлюкзоваНюшаКарина Нигай и Доминик ДжокерАлександр АрутюновSeville (Artik&Asti) и Карина НигайКарина Нигай и Алексей Сухарев