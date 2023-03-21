Как выглядит Келли Осборн спустя четыре месяца после родов

Похоже, после первых в жизни родов 38-летней Келли Осборн удалось привести себя в форму всего за несколько месяцев. В минувший понедельник она опубликовала в своем блоге новые снимки, на которых позировала заметно постройневшей и посвежевшей. Ее оливковый пиджак выгодно подчеркнул осиную талию, а сиреневые локоны — высокие скулы.

Келли Осборн впервые стала мамой в конце прошлого года. Она родила сына от своего 45-летнего бойфренда, участника Slipknot Сида Уилсона, с которым знакома со школьных лет. А вот для 73-летнего рокера Оззи Осборна и его супруги Шэрон это уже не первый внук — они стали дедушкой и бабушкой аж в 9-й раз. Напомним, что о беременности Келли стало известно в мае, когда она выложила в своем блоге снимок УЗИ.

Келли не стала задерживаться в декрете и уже в феврале вышла на новую работу, о чем сразу же сообщила своим подписчикам в социальных сетях.

Я вновь зауважала работающих матерей, – написала она тогда, признавшись, что только учится совмещать карьеру и материнство.

Келли Осборн — британская певица, автор песен, актриса, телеведущая и дизайнер, младшая дочь Оззи и Шэрон Осборн. Ее детство пришлось на самый разгар рок-карьеры Осборна в 80-х. Звезда страдает болезнью Лайма (недуг развился после укуса клеща во время празднования 56-летия Оззи в 2004-м), а также эпилепсией (этот диагноз ей поставили после первого приступа в 2013-м).