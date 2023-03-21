 

О главном в шоу-бизнесе за 15 минут: проект “На Днях” набирает обороты

21.03.2023, 14:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Идея о создании нового проекта в нашей редакции была озвучена довольно давно. В том, что это будет именно видеоформат, сомнений не было, поскольку издание имеет свой канал на YouTube, где опубликовано свыше 150 роликов про звезд шоу-бизнеса. Там есть как короткие видео со светских мероприятий, так и полноценные интервью.

А теперь каждую пятницу на YouTube-канале “ДНИ.РУ” выходит новый выпуск проекта “На Днях”, в котором я, ваш покорный слуга, рассказываю о самых безумных, скандальных и порой шокирующих новостях шоу-бизнеса, а также делюсь своим мнением. В выпусках я стараюсь давать адекватную оценку происходящему. Если же речь идет о конфликте, то не занимаю одну из его сторон, а пытаюсь понять всех. Думаю, в этом и заключается моя задача как обозревателя. Но говорить только серьезно о шоу-бизнесе невозможно, поэтому, конечно, в выпусках есть место и для юмора.

Вы, дорогие зрители, также можете делиться своей точкой зрения по обсуждаемым темам в комментариях под выпуском. Все читаю. Интересные комментарии не останутся без ответа.

Сейчас проект набирает обороты, и я нисколько не сомневаюсь, что в будущем количество просмотров будет расти. Безусловно, со временем формат претерпит изменения. Например, будут появляться эксклюзивные комментарии знаменитостей по горячим темам. Также думаю, что в дальнейшем организуем розыгрыш подарков для постоянных зрителей.

В общем, сейчас в редакции продолжают озвучиваться идеи по развитию данного проекта. Изучаем, что смотрится хорошо, а от чего лучше избавиться. Конечно, принимаем предложения и от вас – зрителей нашего пока еще скромного, но амбициозного шоу.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06.22 / Самый большой президентский грант поможет детям Донбасса

07.07.20 / Американка призналась в попытке передать России сверхсекретные материалы

15.07.21 / Члены действовавшей в Москве банды «Шараповские» предстанут перед судом

16.02.21 / Умерла актриса из фильма “А зори здесь тихие” Кичанова

14.08.20 / Генсек СЕ призвала Минск гарантировать свободу собраний

05.11.20 / Бренд Nissan представил обновленный пикап Navara

08.07.20 / Зеленский: Всем населенным пунктам, пострадавшим от наводнения на западе Украины, обязательно помогут

17.08.21 / Newsweek – в соцсетях усилились призывы к импичменту Байдена после прихода к власти Талибана

07.02.22 / Минск предупредил Украину о возможной отмене поставок ГСМ и электричества

30.01.22 / Собчак подтвердила слухи о романе Лепса с ведущей российского Первого канала Юлией Барановской

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика