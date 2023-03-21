Скандалы: Бывший участник президентского совета по модернизации стал спонсором ВСУ

Создатель словарей Lingvo (ABBYY), почётный выпускник МФТИ, известный IT-предприниматель Давид Ян в 2022 году финансово поддержал Вооружённые силы Украины

IT-бизнесмен Давид Ян после начала специальной военной операции (СВО) в своём аккаунте в LinkedIn делал посты о стыде перед украинцами. Ему нравилось, как высокотехнологичные стартапы помогают ВСУ воевать, как Запад подбадривает Украину, как оппозиционеры создают Антивоенный комитет, пытаются продлить жизнь телеканала «Дождь» (включён Минюстом в реестр иноагентов).

Только его поста про Бучу было бы достаточно для заведения уголовного дела о фейках в РФ.

В апреле 2022 года Ян опубликовал в Facebook* отчёт о своём денежном переводе в пользу военного госпиталя, подведомственного украинскому МВД, где лечатся раненые бойцы ВСУ.

Взнос на неизвестную сумму провели через американский фонд Nova Ukraine , фандрайзинговую кампанию начал другой стартапер-калифорниец из Москвы – Евгений Малобродский. Известно, что более половины раненых возвращаются в строй своей армии, а по официальным данным украинских властей, этот показатель в ВСУ достигает 80 процентов.

Давид из совета при Путине легко превратился в Дэвида

Ещё в 2000-х Яну вручили премию Правительства России в области науки и техники, а в 2012 году он единственный из представителей IT-бизнеса вошёл в Совет по модернизации и инновациям при президенте РФ Владимире Путине. Ян значился в составе совета до 2018 года – момента его расформирования.

В «Википедии» эти сведения о Давиде Яне, конечно, не приводятся. В Штатах предприниматель акцентирует внимание на своём китайском происхождении – например, фамилию пишет на китайский манер: Yang. В условиях текущей конфронтации США и КНР это тоже не беспроигрышная стратегия.

В 2016 году Ян засветился как поставщик софта для украинской разведки.

Служба внешней разведки Украины по результатам тендера заказала программное обеспечение для анализа и поиска данных за 1,5 млн гривен у входящего в группу ABBYY ООО «АБИ Украина». Речь шла о лицензиях на ПО InfoExtractor SDK и Intellectual Search SDK; отмечалось, что эти программы работают только на английском или русском языках, без украинского. Интересно, что в 2011 году ABBYY получила почти 500 млн рублей от «Сколково» на проект создания технологии понимания смысла текста ABBYY Compreno. На её базе создана в том числе ABBYY Intelligent Search, закупленная украинской спецслужбой.

Несмотря на это, в те же годы украинские журналисты обращали внимание на связи Яна с Кремлём, и до сих пор они подозревают бизнесмена в сотрудничестве с российскими властями. В 2017 году Киев ввёл санкции против ряда украинских юридических лиц ABBYY, но некоторые киевские структуры группы не прекращали работу.

Аналогичная картина складывается с деятельностью компании в России. В 2022 году ABBYY объявила об уходе из РФ и стала старательнее позиционировать себя в качестве международной организации. Тем не менее в стране продолжает работу ООО «Аби Продакшн» (ИНН 7723594937); его выручка за 2022 год составила 2,4 млрд рублей, как следует из данных базы «Контур.Фокус».

По словам источника, близкого к ABBYY, сотрудники компании «напряжены поведением Яна» и переездом проекта в Сербию.

Из «ухода» ABBYY из России Давид Ян устроил шоу: компания «отозвала» свои продукты из реестра отечественного ПО, начала процесс ликвидации ООО «Аби» (ИНН 7723594327). Зато в Россию вместо ABBYY официально «пришла» компания «Контент ИИ» (Content AI) с учредителями-бывшими менеджерами российской ABBYY и той же продуктовой линейкой; позднее в капитал ввели турецкое юридическое лицо. «Контент ИИ» даже просит у российских властей субсидии на четверть миллиарда рублей.

В России работает основанный Яном проект iiko (АО «Айко»); этот ресторанный софт продаётся и госзаказчикам , в том числе структурам Управления делами президента РФ. Выручка проекта за 2021 год – 1,3 млрд рублей, чистая прибыль – 159 млн (более свежих данных нет, о продаже iiko кому-либо не сообщалось).

Также на российском рынке присутствует «яновский» софт для кадровиков Yva.ai (ООО «Ива Сиайэс»). В 2022 году сообщалось, что проект был объединён с канадской компанией Visier – судя по всему, у Яна появилась доля в объединённой организации: он получил должность в Visier.

Переводческий проект ABBYY и Яна под названием Awatera не планирует уходить из России, поскольку работает через партнёров и номиналов в лице компаний «Монблан» (ИНН 7719724693), «Лингвофранчайзинг» и «АЛС» (ABBYY Language Services, ИНН 7715854469) с совокупной годовой выручкой в несколько сотен миллионов рублей.

Пристрастие писать в соцсетях – бизнес-риск

Далеко не все бизнесмены с активами в России, но покинувшие страну, так откровенны в соцсетях, как Давид Ян. Пример образцового с точки зрения бизнеса пиар-поведения демонстрирует телекинопродюсер, уроженец Киева Александр Цекало. Он живёт в США вместе с четвёртой супругой – американкой казахского происхождения Дариной Сапаровой-Эрвин – и хранит молчание по теме СВО. Принадлежащая Цекало продюсерская компания «Среда» получает от властей субсидии на производство видеоконтента, который продаёт по государственным и окологосударственным каналам дистрибуции. Годовая выручка «Среды» превышает 2 млрд рублей.

* Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской.

Григорий Буслов

Оригинал материала: “Октагон”