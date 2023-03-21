 

А знаете ли вы, когда радуетесь или злитесь? Как проверить и развить свою интуицию

21.03.2023, 14:25, Разное
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Интуиция часто помогает людям облегчить жизнь, а иногда ее спасает (и это без преувеличения). Поэтому развитие этого чувства является очень полезным занятием. Как это сделать правильно, чтобы добиться эффективных результатов, пойдет речь в данной статье.

Проверка интуиции

Задайте себе ряд вопросов, а именно спросите, часто ли вы руководствуетесь интуицией? Доверяете ли вы ей безоговорочно или больше предпочитаете дедуктивные и аналитические способы решения проблем?

Действуете ли вы по своему чувству и вдохновению или в основном обращаетесь за советом к другим людям? Так вы сможете проверить наличие интуиции, а если хотите ее развить, примите во внимание нижеописанные рекомендации.

Понаблюдайте за окружающей средой

Не просто прогуляйтесь на свежем воздухе, а обратите внимание на все, что вас окружает. Анализируйте каждую мелочь, продумывайте каждый шаг, находитесь в моменте, действуйте осознанно, не допускайте автоматических действий.

Прислушивайтесь к внутреннему голосу

Находите время для того, чтобы побыть в одиночестве и расслабиться. Услышьте свой внутренний голос, прислушайтесь к тому, что он вам подсказывает. Обращайтесь к нему как можно чаще, чтобы научиться вести внутренний монолог с самим собой.

Обратите внимание на свою реакцию в разных ситуациях

Постарайтесь зафиксировать свою реакцию на неожиданность, позитивные и негативные новости, прочие важные и не столь важные для вас моменты. Как вы себя чувствуете, что происходит с вашим телом? Сможете ли вы воспользоваться этим опытом для того, чтобы предсказать самому себе развитие событий?

К примеру, вы начинаете тревожиться и испытываете недомогание. Можно ли предположить, что вскоре предстоит услышать плохие новости? Или вдруг ни с того ни с сего чувствуете прилив сил. Значит ли это, что вскоре стоит ожидать изменений жизни к лучшему?

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Упражняйтесь в использовании интуиции

Постарайтесь предвидеть дальнейшее развитие событий, а затем сравнить его с реальностью. Чаще устраивайте для себя подобные тренинги, чтобы обрести опыт использования интуиции.

Чем больше вы будете стараться, тем быстрее услышите свой внутренний голос, который подскажет вам верную дорогу. Пусть ваша практика будет удачной, поскольку умение чувствовать и понимать то, что с вами происходит и будет происходить однозначно поможет вам во многих жизненных ситуациях.

Как минимум вы научитесь планировать и правильно оценивать риски, а это большое достижение и шаг к успеху.


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