 

Наоми Кэмпбелл опубликовала редкие фото с дочкой по особому поводу

21.03.2023, 13:49, Разное
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В мае 2021 года Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой. С тех пор 52-летняя модель редко делилась фотографиями подрастающей малышки. Отметим, что лица дочери звезда так и не показала (впрочем, ее имя тоже до сих пор неизвестно). Однако ее фанаты радуются любому редкому кадру. Недавно Наоми опубликовала в социальных сетях серию снимков. Пост звезда приурочила ко Дню матери.

На одной из фотографий она вместе с дочерью позирует на берегу моря. Модель и юная наследница наслаждаются красивым закатом. Малышка сидит в коляске, а Кэмпбелл заботливо ее придерживает. На другом снимке дочь супермодели запечатлена во время прогулки. Она позирует в живописном парке в розовом пуховике, брюках в тон и резиновых сапогах красного цвета.

Напомним, Наоми впервые показала ребенка на обложке британского Vogue. Тогда же модель опровергла слухи о том, что удочерила девочку. Впрочем, многое она все же сохранила в тайне: Кемпбэлл до сих пор не рассказала, появилась ли дочка на свет благодаря суррогатной матери, а также оставила без ответа вопросы о личности отца малышки.

Супермодель вообще не афиширует личную жизнь. Последний известный широкой публике роман у нее был с российским миллиардером Владиславом Дорониным. Позже в прессе появилась информация, что дом в Барвихе, который он собирался подарить Наоми, выставлен на продажу за нескромные 5 миллиардов рублей.


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