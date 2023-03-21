“Пять месяцев без алкоголя”: Белла Хадид о трезвом образе жизни

Почти полгода трезвости 27-летняя супермодель Белла Хадид отметила поездкой в Лас-Вегас. В своих социальных сетях она опубликовала несколько видеороликов, на которых веселится, танцует и поет песню Кэти Перри “Waking Up in Vegas” вместе с шумной компанией друзей. Разумеется, звезда подиумов выложила и новые фото, на которых позирует в элегантном алом платье. В посте она вскользь сообщила о своем первом достижении на пути к трезвой жизни.

5 месяцев без алкоголя, – написала она, сопроводив текст внушительным количеством эмодзи.

Белла Хадид — не единственная знаменитость, которая открыто признала свои проблемы с алкоголем. Недавно звезда “Милых обманщиц” Люси Хейл отпраздновала год трезвости, чем так же похвасталась перед поклонниками. А в ноябре легендарный Энтони Хопкинс заявил, что не употребляет спиртное вот уже более 47-ми лет.

В январе Белла опубликовала новые пляжные снимки, после чего подверглась резкой критике своих же фанатов. Многие осудили модель за излишнюю худобу, а некоторые и вовсе предположили, что звезда страдает расстройством пищевого поведения.

Напомним, что Белла Хадид возглавила список лучших моделей 2022-го. И абсолютно заслуженно: за прошлый год она снялась в сотнях фотосессий, приняла участие в десятках модных показов, а также стала первой моделью в истории, которая дефилировала в “жидком” платье — этот запоминающийся момент с показа бренда Coperni очень быстро стал вирусным.