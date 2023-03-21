Комблаг Петербурга заявил о недостаточном финансировании снегоуборки в городе

В Петербурге продолжается судебное разбирательство по иску юриста Ирины Баханович к Смольному, касающегося некачественной уборки улиц и дорог зимой. При этом в Комитете по благоустройству города признались, что не получают финансирование в полном объеме.

Согласно написанному в отзыве на исковое заявление, главная функция Комблага – это заключение контрактов с подрядчиками. После заключения соглашений с исполнителем работ ответственность за снегоуборку городских территорий якобы с комитета снимается.

Однако в целях и задачах Комитета по благоустройству сказано, что они отвечают за состояние парков, скверов, пешеходных зон, автомобильных дорог регионального значения и объектов обращения с отходами. Не понятно, почему в Смольном решили, что после заключения договора обязанности по надзору перешли от городской власти к подрядчикам.

Кроме того, в Комблаге заявляют о недостаточном финансировании, утверждая, что в связи с этим образовались проблемы с уборкой Петербурга. В выдержке из пояснений Комблага сказано, что в 2022 году было выделено лишь 79,6% средств от полной потребности по целевой статье «Содержание дорог.

Напомним, следующее судебное заседание по иску Баханович состоится 4 апреля и, возможно, Куйбышевский районный суд вынесет окончательное решение по делу.