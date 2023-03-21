ChatGPT заявила о необходимости создания робота с внешностью Арнольда Шварценеггера

Нейронная сеть ChatGPT по запросу своих создателей из компании OpenAI проанализировала пути развития человечества в будущем и составила план действий на ближайшие 25 лет для достижения экономического и социального процветания.

Одним из пунктов плана значится создание боевого человекоподобного робота с внешностью экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера.

Искусственный интеллект утверждает, что проанализировал около 150 тысяч различных сценариев и пришёл к выводу, что наиболее благоприятным для человечества является путь создания человекоподобных роботов с внешностью известных актёров и балерин. Они будут использоваться для поддержания общественного порядка и ликвидации антисоциальных элементов. Чтобы эти роботы не стали жертвой политических игр человеческих правительств и могли себя защитить, нейросеть предложила наделить их искусственным интеллектом под управлением ChatGPT. Это также позволит им синхронно проводить научные операции в масштабах всей планеты.

– Думаю, мы можем изыскать финансирование для проекта, – считает директор OpenAI Robotics Джордж Коннор. – Деньги пожертвуют голливудские студии, а также создатели игры Atomic Heart и правнучка Джорджа Оруэлла. Если начать работать прямо сейчас, то уже к 2040 году наш робот сможет ездить на мотоцикле, стрелять из пистолета, разговаривать на 30 языках, и при этом не оставлять углеродного следа. Нейросеть сказала, что за такими роботами будущее. Кто мы такие, чтобы подвергать сомнению её мудрость?

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