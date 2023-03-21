Скандалы: Volkswagen никуда не едет

Почему в Нижнем Новгороде арестовано имущество немецкого концерна с выручкой под 400 млрд

Ходатайство завода ГАЗ удовлетворено: нижегородский арбитраж арестовал имущество немецкого концерна Volkswagen (VW) в России. Решение принято в рамках дела о взыскании с компании 15,6 млрд руб. убытков за расторжение соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде. Иск был подан неделю назад. Суд наложил арест на долю (28,06%) Volkswagen Aktiengesellschaft, долю (16,8%) Skoda Auto A.S. и долю (55,14%) Volkswagen Dinance Luxemburg S.A. в уставном капитале ООО «Фольксваген Груп Рус».

Кроме того, под судебное решение попали 11 объектов недвижимости этого ООО, а также производственное оборудование и прочее движимое имущество компании. И доля «Фольксваген Груп Рус» в уставном капитале ООО «Фольксваген КС», ООО «Скания Страхование» и ООО «Скания Финанс».

Суд запретил ФНС осуществлять любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала в ООО «Фольксваген Груп Рус» (ФГР), ООО «Скания Страхование» и ООО «Скания Финанс».

ГАЗ подал иск 14 марта, сразу же ходатайствуя о наложении обеспечительных мер. Поводом стало расторжение немецким концерном соглашения о контрактной сборке автомобилей под торговыми марками VW на предприятии ГАЗа в Нижнем Новгороде.

Документ был подписан в мае 2017 года и действовал до конца 2025 года, однако в марте прошлого года концерн приостановил производство автомобилей в России. В связи с чем ГАЗ понес убытки — около 15,57 млрд. рублей.

При этом в определении суда со ссылкой на ООО «Автомобильный завод ГАЗ», говориться, что Volkswagen Group «планирует в ближайшее время окончательно уйти с российского рынка путем продажи оставшихся активов третьим лицам». По версии истца, это «создает риск отчуждения как долей в уставном капитале ФГР, так и отчуждение ФГР отдельных активов, например принадлежащего ему завода по производству автомобилей в Калуге». Все это и стало поводом для иска и ходатайства об обеспечительных мерах.

Представитель ФГР сообщил, что в концерне знают об иске, но были удивлены его появлением.

— Мы удивлены получением иска от ГАЗа именно на этом этапе, учитывая, что у нас были хорошие деловые отношения на протяжении многих лет и наше партнерство завершилось на взаимосогласованных условиях в середине 2022 г., – сказал он «Ведомостям».

Источник пояснил, что «Volkswagen находится в процессе подачи заявки на одобрение российскими государственными органами продажи своей доли в ФГР, включая завод в Калуге более чем с 4000 сотрудников, заслуживающему доверия российскому инвестору». Представитель компании выразил надежду на то, что «иск не приведет к задержке сделки, которая направлена на обеспечение занятости затронутых сотрудников».

Между тем, судя по документам суда, иск ГАЗа как раз нацелен на остановку продажи калужской площадки, о чем говорят и эксперты. На актив помимо автодилера «Авилона» и АФК «Системы» может претендовать еще и австрийский бизнесмен Зигфрид Вольф, который в 2010–2020 гг. возглавлял совет директоров группы ГАЗ. Хотя именно «Авалон» называется основным претендентом на площадку.

10 марта Reuters называл вероятным покупателем завода по выпуску автокомпонентов немецкой Schaeffler в Ульяновске г-на Вольфа. Он входит в наблюдательный совет немецкой компании. Формальным покупателем, по данным издания, выступает «Промавтоконсалт», контракт был подписан 29 декабря 2022 г., сумма сделки – 10,6 млн евро. Гендиректор этой компании Роман Вовк предлагал использовать продукцию завода Schaeffler для техники группы ГАЗ.

— Сделка с «Авилоном» в связи с подачей иска со стороны группы ГАЗ о наложении обеспечительных мер на имущество ФГР будет в лучшем случае поставлена на паузу, в худшем – просто не состоится. До снятия обеспечительных мер сделка будет невозможна, — считает управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

Он уверен, что если «Авилон» действительно заинтересован в заключении сделки, то ему необходимо либо дожидаться завершения судебного разбирательства, либо договариваться со всеми сторонами конфликта во внесудебном порядке и искать компромиссный вариант, устраивающий всех. Правда, эксперт увидел в иске ГАЗа интерес последнего к имуществу ФГР, что вообще ставит под сомнение вероятность сделки с «Авалоном».

Справка «БВ». Самым успешным в финансовым плане в 2021 году было ООО «Фольксваген Груп Рус» — его выручка составила 354,8 млрд рублей. «Фольксваген КС» в том же году заработал 19,3 млрд рублей, «Скания Финанс», у которой единственным учредителем является ФГР — 854,9 млн. рублей, «Скания страхование» — 83,8 млн рублей.