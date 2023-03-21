“Ты для меня – все!”: какие слова моментально расположат его к вам в зависимости от его знака зодиака

Чтобы расположить партнера к себе, надо использовать правильные слова, которые смогли бы сделать ваши отношения максимально гармоничными. Вот, что по этому поводу советуют сказать звезды вашему любимому, представителю определенного знака зодиака.

Овен

«Ты мой самый любимый человек, ты для меня все». Эти слова помогут партнеру понять, насколько вы дорожите общением с ним. Овны хотят чувствовать себя значимыми.

Телец

«Я тебе доверяю». Ваши слова станут для любимого мотивацией к тому, чтобы всегда оправдывать ваше доверие и никогда не подводить. Он постарается сделать так, чтобы вас не разочаровать.

Близнецы

«Ты мне очень нравишься, мне с тобой хорошо». Этих слов будет достаточно, чтобы партнер все вял в свои руки и сделал вашу жизнь еще более интересной и увлекательной.

Рак

«Я тебя люблю и всегда хочу быть с тобой». Раку очень важно знать, что в относитесь к отношениям очень серьезно и рассматриваете его как партнера в долгосрочной перспективе.

Лев

«Я тобой восхищаюсь». Именно эти слова признания хочет от вас услышать любимый Лев, который постарается сделать все, чтобы вы продолжали восхищаться им и дальше.

Дева

«Мне нужна твоя помощь», «Я искренне тебя благодарю за участие». Именно такого обращения и благодарности ждет от вас Дева. Партнеру важно чувствовать себя нужным и полезным для вас.

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Весы

«Я выбираю именно тебя». Весам сложно делать выбор, и ваш партнер будет благодарен а то, что его смогли сделать вы, и этот выбор пал именно на нег.

Скорпион

«Ты для меня все». Именно такие слова хочет от вас услышать Скорпион, который с осторожностью относится к людям и очень ценит то, что сможет вас осчастливить.

Стрелец

«Ты сводишь меня с ума». Это признание можно сказать серьезно или в шутливой форме, партнер обязательно оценит ваше стремление разделить с ним стремление к поддержанию динамичных и даже несколько авантюрных отношений.

Козерог

«Ты умеешь работать». Партнер ждет вашей похвалы, ему необходимо признание того, насколько он трудолюбив и старателен. Для него это высшая награда.

Водолей

«Я тебя понимаю». Ваш партнер привык к тому, что он прогрессивен в своих мыслях и планах, поэтому иногда наталкивается на непонимание. Скажите о том, что вы с ним рядом, ему сочувствуете и разделяете интересы.

Рыбы

«Я чувствую то же самое». Ваш партнер отличается чувствительностью, его многие не понимают. Ваше искренне признание о том, что вы разделяете его чувства и переживаете то же самое, однозначно станет лучшим доказательством любви.