 

Джулия Фокс опровергла слухи о том, что принимает лекарства для похудения

21.03.2023, 12:20, Разное
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Общественность часто подозревает селебрити в различных бьюти-экспериментах. Заметно постройневшая Джулия Фокс не стала исключением. Фанаты 33-летней актрисы уверены, что поддерживать вес звезде помогают вовсе не диеты, а лекарство “Оземпик”, которое обыкновенно прописывают диабетикам. В новом интервью Entertainment Tonight Джулия опровергла слухи, подчеркнув, что никогда бы не стала принимать этот препарат не по назначению.

Все эти люди приходят ко мне, говоря, что я принимаю препараты для похудения. Они утверждают, что я принимаю “Оземпик” или как там это называется — а я не принимаю и никогда не принимала, – сказала она. – Я бы никогда не стала этого делать. Есть диабетики, которым это по-настоящему нужно.

Дулия Фокс в 2023 годуДжулия Фокс в 2019-м

К слову, ранее Фокс открыто признавалась, что делала липосакцию, поэтому неясно, почему пользователи сети решили, что она принимает еще и “Оземпик”. Кроме того, актриса не раз заявляла, что к собственной внешности относится более чем спокойно. В ноябре прошлого года Джулия высказалась против антивозрастной косметики и обвинила бьюти-бренды в том, что те “продают фантазию о вечной молодости”. Она записала видеообращение, в котором призвала перестать использовать для рекламы уходовых средств маркировку anti-age и пригрозила подать в суд на следующую компанию, которая представит какой-либо антивозрастной продукт. Актриса считает, что помолодеть от сыворотки или крема — просто невозможно.

В марте этого года стало известно, что отца и брата Джулии Фокс арестовали за изготовление и хранение нелегального оружия. В их квартире в Верхнем Ист-Сайде прошли обыски. Сама Джулия Фокс редко рассказывала о своей семье. В одном из интервью актриса призналась, что росла с братом и отцом-одиночкой, которых практически не видела.


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