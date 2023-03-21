 

Стало известно, какие роли будут у принцессы Шарлотты и принца Луи на коронации Карла III

21.03.2023, 12:20, Разное
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До коронации Карла III осталось семь недель и все меньше тайн, связанных с самой церемонией. В распоряжение издания The Times попали планы репетиции торжественного мероприятия, из которых можно заключить: “значительную роль” в день восшествия нового короля на престол сыграет не только его старший внук принц Джордж, но и младшие дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма — принцесса Шарлотта и принц Луи.

По данным издания, Шарлотта и Луи будут сопровождать Джорджа, короля и королеву-консорт Камиллу, когда они покинут аббатство после службы. После дети присоединятся к своим родителям и вместе с Кейт и Уильямом вернутся на карете, знаменитой Golden State Coach, в Букингемский дворец.

На тот момент Джорджу будет 9 лет, Шарлотте исполнится 8 (всего за четыре дня до коронации), а Луи — 5. Предстоящая коронация станет для младшего сына Кейт и Уильяма первым по-настоящему значительным событием в жизни. В прошлом году он из-за своего юного возраста он не участвовал в похоронах своей прабабушки, королевы Елизаветы II — в отличие от брата с сестрой, которые вместе с родителями почтили память Ее Величества на скорбной церемонии.

До сих пор не известно, будут ли присутствовать на коронации младший сын короля Гарри и его супруга с детьми. Но, заверяют источники издания, у организаторов действа заготовлен план на случай, если герцог и герцогиня Сассекские все же решат присоединиться к празднеству. Шансы на это, правда, не велики. И дело тут вовсе не в конфликте Гарри с монаршим семейством. В день коронации Карла III первенцу Гарри и Меган исполнится 4 года.

Я уверен, что они захотят отметить день рождения маленького принца, хотя это большой день его дедушки, — подытожил инсайдер.


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