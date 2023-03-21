 

Acer перешла на производство велосипедов

21.03.2023, 12:05, Разное
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Тайваньская компания Acer, занимающаяся производством электроники, представила инновационный продукт под названием Ebii, который представляет собой умный велосипед. Об этом пишет издание Electrek.

Главной особенностью Ebiis является встроенный искусственный интеллект (ИИ). Этот алгоритм управляет предиктивным управлением трансмиссии, а также обрабатывает информацию от датчиков обнаружения столкновений. Это позволяет создавать безопасную траекторию движения. Ebii имеет встроенную систему безопасности. Велосипед автоматически блокирует ходовую часть, если велосипедист отходит от него.

Функция с поддержкой GPS позволяет дистанционно блокировать и разблокировать транспортное средство в случае его кражи. Ebii питается от 460-ваттной литиевой батареи, которая обеспечивает запас хода в 110 км. Встроенные двигатели могут разгонять велосипед до скорости 25 км/ч. Его вес составляет всего 16 кг.Acer не раскрыла, когда и сколько стоит премьера новинки. Electrek сообщил, что Ebii может стоить от $1,5-2 000 до $2,5-2 000.


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