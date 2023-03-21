Windows 11 выдает ложное предупреждение об отсутствии защиты LSA из-за ошибки

Пользователи Windows 11, возможно, столкнулись с ошибкой Windows Security, которая ложно сообщает, что локальный центр безопасности не работает. Компания Windows Latest пояснила об этой ошибке.

Пользователи могут получить сообщение о том, что защита локального центра безопасности отключена. Хотя ваше устройство полностью исправно и включено, оно все еще может быть восприимчиво. Источник утверждает, что ошибка вызвана обновлением антивирусного ПО Windows Defender (KB5007651), выпущенным 17 марта 2023 года.

Microsoft уже распространила исправление для этой проблемы, однако только некоторые пользователи, затронутые этой проблемой, еще не получили его. Пользователи нашли временные решения, такие как защита LSA через Windows Security, редактор реестра или удаление обновления KB5007651 из настроек Windows Update.