Из-за производственных проблем на TSMC чип Apples A17 Bionic может оказаться менее мощным
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Компания Apple снизила целевые показатели производительности чипов A17 Bionic в iPhone 15 Pro. Это связано с проблемами при производстве 3-нанометровых чипов TSMC.
Wccftech сообщает, что это может повлиять не только на будущие телефоны Apple, но и на новые компьютеры Mac, использующие чип M3. Wccftech ссылается на инсайдера Revegnus. В настоящее время Apple является единственным заказчиком 3-нанометровых чипов TSMC. Производство продолжает оставаться сложным для тайваньской компании. Тот же источник ранее опубликовал информацию о возможных результатах бенчмарка Apple A17 Bionic в одноядерном и многоядерном режимах. Они показали заметный рост производительности. Теперь Revegnus утверждает, что Apple уменьшит мощность своих новых чипов.
Новый A17 Bionic от Apples, очевидно, не достиг правильного баланса между тепловыделением и энергопотреблением. Будущие 3-нанометровые чипы M3 могут столкнуться с подобными ограничениями. Скорее всего, Apple пожертвует производительностью ради повышения энергоэффективности. В пользу этих предположений говорит тот факт, что TSMC не упомянула о повышении производительности новых чипов во время анонса 3-нанометровых заводов, а лишь отметила, что скорость позволит увеличить энергоэффективность на целых 35%.
TSMC рассчитывает начать массовое производство чипов Apples A17 Bionic во второй половине 2023 года.”Газета.Ru”, российский журналист, заявил, что более раннее изображение было создано сетью сенсорных кнопок iPhone 15 Pro.
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