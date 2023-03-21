Палочки вверх, Хогвартс: умерла звезда фильма “Гарри Поттер”

С минувшего воскресенья, 19 марта, фанаты фильмов “Гарри Поттер”, снятых по одноименной серии романов Джоан Роулинг, передают друг другу трагическое сообщение: “Палочки вверх, Хогвартс!” Своеобразный шифр на языке поклонников культовой киноленты означает, что не стало кого-то из актеров.

Действительно, 19 марта умерла звезда фильма “Гарри Поттер”, популярный британский актер Пол Грант. Как сообщает таблоид The Sun, в воскресенье медики приняли решение отключить артиста от аппаратов жизнеобеспечения. Ему было 56 лет.

По злой иронии судьбы, тело актера без сознания в четверг, 16 марта, обнаружили на вокзале “Кингс-Кросс” в Лондоне. Об этом сообщает RT. В книгах и фильмах “Гарри Поттер” экспресс до Хогвартса отправлялся с платформы №9 3/4 именно этого вокзала.

Британскую звезду экстренно доставили в больницу, где врачи констатировали смерть мозга, уточняет портал URA.RU. Однако еще несколько дней он был подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Пол Грант запомнился зрителям прежде всего из-за низкого роста.

Он играл в кино специфических персонажей с характерным ростом. В частности, в фильме “Гарри потер” британских артист сыграл гоблина. Кроме того, он получил славу, исполнив роль в кинокартине “Звездные войны”.