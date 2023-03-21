Александр Скарсгард подтвердил, что впервые стал отцом

46-летняя звезда “Настоящей крови” и “Меланхолии” Александр Скарсгард подтвердил, что у него родился первый ребенок. Накануне актер посетил премьеру четвертого сезона “Наследников” в Нью-Йорке, где показал журналистам мягкую игрушку, которую в подарок новорожденному преподнес его фанат.

Я получил это на красной ковровой дорожке. Спасибо, спасибо! – сказал актер репортерам.

О беременности возлюбленной Скарсгарда Тувы Новотны стало известно в апреле прошлого года. Как бы пара не пыталась скрыть рождение общего первенца, в ноябре папарацци все же удалось поймать их на прогулке с коляской — но тогда никаких официальных подтверждений пополнения в семье не последовало. Отметим, что, в отличие от Скарсгарда, для Новотны это уже второй наследник. 15-летнюю дочь она родила от актера Николая Бьеррума Лерсбрюггена.

Последний раз Скарсгард появлялся публике на ковровой дорожке кинофестиваля Sundance. Помимо него фотографам также позировали и другие кинозвезды: Энн Хэтэуэй, Дакота Джонсон и Джейсон Момоа. А в октябре прошлого года стало известно, что актер снимет свой полнометражный дебют, главную роль в котором сыграет Флоренс Пью.

Премьера нового сезона “Наследников” с Александром Скарсгардом состоится 26 марта на HBO.