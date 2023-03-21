 

Король Карл III трогательно почтил память Елизаветы II в День матери

21.03.2023, 10:55, Разное
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В минувшее воскресенье официальный аккаунт британского дворца опубликовал трогательное обращение короля Карла III, приуроченное ко Дню матери. Стоит отметить, что у правящего монарха Великобритании были прекрасные отношения с родительницей, и он тяжело переживал ее кончину в сентябре прошлого года. Кстати, в посте можно найти не только раннюю детскую фотографию Чарльза с покойной Елизаветой, но и более поздний снимок его супруги, королевы-консорт Камиллы, вместе со своей матерью, Розалинд Шанд, скончавшейся еще в 1994 году.

Всем матерям во всем мире и тем, кто, возможно, скучает по своим мамам сегодня, мы думаем о вас и желаем вам особенного Дня матери, – гласит сообщение.

Елизавета II с маленьким ЧарльзомКамилла с матерью

Также День матери отметила и Кейт Миддлтон. По случаю праздника она опубликовала новое фото с тремя внуками Карла: 9-летним претендентом на трон принцем Джорджем, 7-летней принцессой Шарлоттой и 4-летним очаровашкой Луи. Кстати, на днях стало известно, какие роли уготованы принцессе Шарлотте и принцу Луи на грядущей коронации Карла III и Камиллы, которая состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. А недавно мы писали о том, какие государственные драгоценности мы увидим на исторической церемонии.

На прошлой неделе Карл III посвятил в рыцари гитариста Queen Брайана Мэя. Культовый музыкант получил титул рыцаря-бакалавра, который не входит в организованные рыцарские ордена Соединенного Королевства и обыкновенно присваивается гражданским лицам из мира искусства.

Карл III и Брайан Мэй


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