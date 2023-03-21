Бокерия Кардиолог: Объятия могут оказывать лечебное воздействие

Ольга Бокерия, кардиолог, рассказала, что пять-десять минут объятий с человеком в день могут изменить его здоровье к лучшему.

Бокерия, кардиолог, пояснила о пользе объятий для здоровья. Врач поделился: “Я всегда говорю, что каждый день нужно находить 5-10 минут, чтобы пообниматься с теми, кого вы любите”. Доктор объяснил, что когда человек обнимает своих близких, кожа передает сигналы, которые вызывают выброс окситоцина в мозг. Этот гормон, также известный как гормон счастья, через ее Telegram-канал. Благодаря положительному воздействию окситоцина организм лучше переносит стресс: он положительно влияет на кровяное давление и пульс.

Объятия обладают заживляющим эффектом. Они также снижают уровень кортизола. Бокерия отметила, что высокий уровень сахара в крови также может привести к увеличению риска развития диабета и повышению уровня инсулина.MedikForum.ru ранее писал о преимуществах и недостатках штор для спальни.