Повышенная сонливость может указывать на проблемы с психическим здоровьем

Это может указывать на проблемы со здоровьем, если вы не чувствуете себя отдохнувшим после длительного периода времени. Каждый человек может определить, сколько сна ему необходимо. Это зависит от их возраста, уровня активности, уровня стресса, заболеваний и других факторов.

По мнению экспертов, школьники должны спать не менее 9 часов в сутки, а подростки – 8-10 часов. Взрослым требуется от семи до восьми часов сна. Мишель Дреруп, сомнолог Центра расстройств сна Кливленд Клиник, говорит, что если вы чувствуете усталость после сна более девяти часов за ночь, это может свидетельствовать о серьезной проблеме. По словам специалиста, повышенная сонливость может указывать на одно из этих расстройств.

Психические расстройства.

Депрессия характеризуется чрезмерной сонливостью, которая является распространенным симптомом у 15% людей с этим заболеванием.

Расстройства сна.

Избыточная сонливость часто вызвана апноэ сна. При этом возникают повторяющиеся остановки дыхания. Страдающие нарколепсией, которые быстро засыпают, могут испытывать чрезмерную ночную сонливость или фрагментарный сон.

Несбалансированное питание.

Диета, не содержащая достаточного количества витаминов группы В, может привести к сонливости.