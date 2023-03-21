 

Собянин: В 2023 году в Москве появятся пять крупных производств

21.03.2023, 10:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В 2023 году в столице начнут работать пять крупных производств. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В городе заработает роботизированный завод по выпуску крупногабаритных строительных модулей, инженерный центр в Южном округе, производственные очистные сооружения на севере. Также строительство производственных объектов завершается на востоке столицы и в ТиНАО.

На предприятиях будут работать более 3,4 тысячи человек, уточнил Собянин.

По его словам, все объекты строятся при поддержке города. Столица предоставляет инвесторам землю в аренду без торгов, подчеркнул градоначальник.

В 2022 году объем производства лекарственных препаратов в Москве вырос на 13,9%. Выпущено 2,3 миллиона упаковок. В столице действует 95 фармацевтических предприятий, которые поставляют городу препараты для лечения онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, расстройств нервной системы.

Также московские производители нарастили выпуск мясных изделий. С января по май 2022 года они поставили заказчикам продукцию на 49,8 миллиарда рублей. В столице работает 24 предприятия мясной отрасли.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08.20 / В Гродно протестующие скандировали: “Лукашенко – в автозак”. Видео

06.04.22 / Погибшего у посольства РФ в Румынии водителя накануне осудили на 15 лет

04.04.21 / Из-за COVID-19 волонтер требует провести внеочередную сессию горсовета Харькова

29.09.21 / Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Был момент, когда Путин хотел уехать из России в Испанию

16.04.21 / Die Welt – благодаря продуманной политике Пекина юань способен стать новой резервной валютой

24.07.20 / Сенат США одобрил проект оборонного бюджета с санкциями против “Северного потока – 2”

18.07.20 / Взрыв возле метро “Шулявская”. Кличко сообщил, что пострадавший находится в тяжелом состоянии

25.11.21 / Новинский о возможных санкциях СНБО: Я ничего не боюсь, я боюсь только Бога

03.01.23 / Меладзе попытался оправдаться за поддержку лозунга украинских националистов

10.01.22 / Западу не нужно делать односторонних уступок Путину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика